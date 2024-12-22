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Экс-гендиректора ЗАО «Главзарубежстрой» арестовали по делу о мошенничестве

Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Столичный суд отправил в СИЗО экс-гендиректора обанкротившегося ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского и еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.


Утверждается, что оба фигуранта были задержаны и допрошены. В настоящее время они находятся под стражей. Иные подробности дела на данный момент не раскрываются.

Заказчиками объектов «Главзарубежстрой» до банкротства компании были МИД России, ФГУП «Госзагрансобственность» Управления делами президента РФ, Министерство культуры и другие ведомства.

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Mash на Мойке: тело экс-невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер нашли в Петербурге
22 декабря 2024, 16:46

Фото: istockphoto/blinow61

Экс-невестка актрисы Марии Шукшиной Фрейя Зильбер найдена мертвой в Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, рядом с телом девушки обнаружили шприц, а также трубку для курительных смесей.
Кроме того, в квартире нашли еще одну девушку с наркотическим отравлением и тело мужчины.

Зильбер не стало на 27 году жизни, она приобрела славу после выпуска Андрея Малахова, где рассказала, что беременна от сына Шукшиной Макара Касаткина. Зильбер тогда уточнила, что она на последнем месяце. Позже ДНК-тест показал родство, и семья признала внука.

Причины смерти сейчас устанавливаются.

Перед этим стало известно, что сделал школьник в Ленобласти.

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Появились подробности о запустившем салют в подмосковном МФЦ мужчине
Мужчина, запустивший салют в МФЦ в Королеве, планировал поджечь отдел полиции
22 декабря 2024, 14:50

Фото: iStock/Animaflora

Мужчина, запустивший фейерверк в МФЦ в Королеве, рассказал, что также планировал поджечь отдел полиции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Преступники убедили 63-летнего Владимира, что так он сможет спасти свои деньги. Накануне мужчина запустил пиротехнику в МФЦ, а через время он пришёл к Костинскому отделу УМВД, чтобы снова зажечь фейерверк.

Правоохранителям удалось задержать Владимира. Во время допроса он признался, что ему позвонили неизвестные и сообщили о переводе с его счёта 700 тысяч рублей на помощь украинским боевикам. Чтобы вернуть деньги, пожилому мужчине нужно было «выманить преступника из отдела», а для этого — поджечь отдел.

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Полицейский автомобиль подожгли в Екатеринбурге
SHOT: В Екатеринбурге неизвестные подожгли полицейский автомобиль
22 декабря 2024, 13:27

Фото: iStock/trikolor

Полицейский уазик подожгли коктейлем Молотова в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел у автосервиса на Чапаева. Неизвестные бросили коктейль Молотова в служебный УАЗ, а затем скрылись с места.

Как сообщают очевидцы, преступников было несколько. По предварительной информации, поджигателей курировали украинские мошенники. Отмечается, что у автомобиля повреждён бампер. Иные подробности в настоящее время уточняются.

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В Ленобласти школьник выстрелил из пневматики в глаз однокласснику
Mash: в Ленобласти подросток получил пулю в глаз от сверстника
22 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock/Iulianna Est

В Ломоносовском районе Ленобласти 13-летний школьник попал в больницу в тяжелом состоянии после игры с одноклассником. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в СНТ «Нижняя Колония». 13-летний мальчик после игры во дворе с другом вернулся домой с травмой глаза. Мать школьника отвезла его в больницу, врачи обнаружили у пострадавшего в глазнице инородное тело.

Уточняется, что металлическая пуля повредила оболочку глаза и застряла. Состояние подростка врачи оценивают как тяжелое. Ему провели операцию. Вскоре стало известно, что приятель мальчика вынес на улицу пневматический пистолет и случайно выстрелил ему в голову. Правоохранители проводят проверку.

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Дальнобойщика-россиянина из Дагестана нашли убитым на севере Ирана
22 декабря 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Miguel Perfectti

Дальнобойщик-россиянин обнаружен убитым на севере Ирана в провинции Гилян. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу российской дипмиссии в Тегеране. Там уточнили, что на теле убитого зафиксированы огнестрельные ранения. Также известно, что он уроженец Республики Дагестан.
«Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных, и наведению порядка на погранпункте Астара», — говорится в сообщении.
Иранская сторона разбирается в произошедшем. Расследование контролирует Генеральное российское консульство в Реште, а также посольство в Иране.

Дипломаты соболезнуют родственникам и близким погибшего дальнобойщика.

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Mash: годовалую девочку залечили до смерти от ветрянки в Подмосковье
22 декабря 2024, 12:00

Фото: istockphoto/blinow61

Годовалая девочка умерла от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне ветрянки в подмосковной Лобне, передает Telegram-канал Mash. Уточняется, что родители малышки на протяжении пяти дней игнорировали рекомендации медиков госпитализировать ребенка.
В середине декабря у малышки поднялась температура, вирус диагностировали, но родители отказались отдать девочку под наблюдение врачей.

Через несколько дней снова приехала Скорая, когда у маленькой пациентки посинел язык, и поднялась температура.

Родители повезли ребенка в инфекционную больницу, по дороге он начал задыхаться, а по приезде в больницу у пациентки была уже клиническая смерть. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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Mash: дотла сгорел магазин пиротехники в Минеральных Водах
22 декабря 2024, 11:44

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Ларек с пиротехникой сгорел дотла в Минводах, передает Telegram-канал Mash, публикуя кадры произошедшего. На них автомобилисты проезжают мимо торговой точки, где взрывается фейерверк. Некоторые водители даже разворачиваются.
Перед этим сообщалось, что в подмосковных Химках неизвестный запустил салют в почтовом отделении. Десять человек эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет. Серьезного возгорания не случилось. Злоумышленник, возможно, ретировался. На место выезжали представители оперативных служб.

Ранее публиковались кадры последствий взрыва в банковском отделении Петербурга. На них можно увидеть разбитую дверь с поврежденными банкоматами.

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В Москве задержали студента-вербовщика террористов
ТАСС: студент РУДН задержан по подозрению в вербовке сторонников террористов
22 декабря 2024, 09:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве задержали студента Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) по подозрению в вербовке сторонников террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что молодой человек обучается на втором курсе. Задержанный Арби Дукаев является гражданином РФ.

Примечательно, что обвиняемый не был ранее судим и нигде не работал. Согласно информации источника, он будет находиться в СИЗО до 21 января следующего года.

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#студент
#терроризм
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Названа предварительная причина схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д
РЖД: Излом рамы колесной пары мог стать причиной схода вагонов на ЗабЖД
22 декабря 2024, 09:05

Фото: iStock/Perytskyy

Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д стал излом рамы колесной пары. Об этом сообщили в РЖД, передает РИА Новости.
По данным ведомства, в настоящее время ведется расследование по факту произошедшего.

Напомним, 22 декабря около 07:30 по местному времени (01:30 мск) на перегоне Бушулей — Жирекен на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) произошло столкновение двух грузовых поездов. 42 вагона сошли с рельсов.

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