Экс-гендиректора ЗАО «Главзарубежстрой» арестовали по делу о мошенничестве

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Столичный суд отправил в СИЗО экс-гендиректора обанкротившегося ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского и еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Утверждается, что оба фигуранта были задержаны и допрошены. В настоящее время они находятся под стражей. Иные подробности дела на данный момент не раскрываются.
Заказчиками объектов «Главзарубежстрой» до банкротства компании были МИД России, ФГУП «Госзагрансобственность» Управления делами президента РФ, Министерство культуры и другие ведомства.
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