Воробьёв посетил Новые Химки, где произошла авария на магистральном трубопроводе

Фото: телеграм-канал Воробьёв LIVE
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о том, что посетил Новые Химки, где сегодня вечером произошла авария на магистральном трубопроводе. Об этом Воробьёв написал в своем телеграм-канале Воробьёв LIVE.
По словам Воробьёва, с момента аварии до запуска котлов прошло три с половиной часа. В настоящее время аварийные бригады продолжают работу на месте. Полное завершение работ планируется до двух часов ночи.
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