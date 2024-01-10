В социальных учреждениях Климовска подключают отопление

Специалисты работают над подключением отопления в социальных учреждениях микрорайона Климовск городского округа Подольск. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В поликлинику на проспекте 50 лет Октября постепенно пускают тепло.
«На территории взрослого отделения основные работы завершили. Отогреваем помещения, на это потребуется около суток. Приём здесь начнут уже в понедельник. В детском отделении ситуация сложнее: около 100 м трубы поменяли, специалисты вскрыли асфальт, осталось врезаться. До конца дня планируем закончить», – написал глава региона в своём телеграм-канале.4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Всего обнаружили три утечки. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.
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Лора Луганская