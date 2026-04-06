Начальнику за оскорбление подчинённого грозит крупный штраф
Член Ассоциации юристов России Иван Курбаков рассказал, что руководителю за оскорбление сотрудника грозит штраф до 200 тысяч рублей или увольнение. Об этом информирует РИА Новости.
Специалист отметил, что по заявлению работника компания обязана провести служебную проверку. Подтверждение факта унижения чести и достоинства ведёт к дисциплинарному взысканию для виновного, вплоть до расторжения трудового договора.
«По закону, оскорбление влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тысяч, на должностных лиц до 50 тысяч, а на юридических лиц до 200 тысяч», — сказал Курбаков.
Сотрудник также может подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, потребовав компенсации морального вреда. Если оскорбления сопровождаются угрозами или шантажом, возможна уголовная ответственность по статьям УК РФ.