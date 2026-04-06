Священник дал неожиданный совет к Пасхе

06 апреля 2026, 07:18

В церкви призвали купить кулич, а не печь его перед праздником

Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии Владислав Береговой рекомендует верующим изменить пасхальные традиции. Он советует не готовить выпечку самостоятельно в Страстную неделю. Об этом пишет РИА Новости.





Священник считает, что время перед Пасхой лучше посвятить богослужениям.





«Лучше купите кулич в магазине и приходите на замечательные службы», — отметил Береговой.