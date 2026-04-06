Священник дал неожиданный совет к Пасхе

В церкви призвали купить кулич, а не печь его перед праздником
Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии Владислав Береговой рекомендует верующим изменить пасхальные традиции. Он советует не готовить выпечку самостоятельно в Страстную неделю. Об этом пишет РИА Новости.



Священник считает, что время перед Пасхой лучше посвятить богослужениям.

«Лучше купите кулич в магазине и приходите на замечательные службы», — отметил Береговой.

Он призвал посещать особые литургии в Чистый четверг, Великую пятницу и субботу. По словам представителя церкви, стояние у плиты может лишить верующих важных духовных переживаний. Береговой также добавил, что рецепты пасхальных угощений не регулируют церковные каноны. Священник подчеркнул: освятят любую выпечку, независимо от её происхождения или состава.
Дарья Осипова

