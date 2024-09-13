Названы профессии с максимальным ростом зарплат в России

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По данным исследования hh.ru, проведенного в первой половине 2024 года, профессии водителя, промоутера и специалиста технической поддержки стали лидерами по росту зарплат в России.
Как сообщает РБК, заработная плата водителей увеличилась на 64% и составила 125,4 тысячи рублей по сравнению с 76,4 тысячи в аналогичном периоде прошлого года. Зарплаты промоутеров выросли на 63% — с 35,6 тысячи до 58,2 тысячи рублей.
Руководители отделов аналитики также ощутили значительный рост доходов — в среднем на 46%, с 110,1 тысячи до 160,5 тысячи рублей. Среди других профессий, где зафиксирован существенный рост, отмечаются аудиторы, разнорабочие, менеджеры по компенсациям и льготам, электромонтажники и представители рабочих специальностей, такие как бетонщики и сотрудники складов.
По данным ВНИИ труда Минтруда, этот тренд сохранится на ближайшие пять лет. Рост спроса на высококвалифицированных рабочих и инженерные кадры наблюдается в большинстве отраслей, включая транспортно-логистический сектор, где медианная зарплата в первой половине 2024 года достигла 139 тысяч рублей.
Ранее россиянам с зарплатой от 75 тысяч рублей предложили воспользоваться сельской ипотекой под 3% годовых, как заявил глава направления анализа банковской деятельности университета «Синергия» Антон Рогачевский.
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Руководители отделов аналитики также ощутили значительный рост доходов — в среднем на 46%, с 110,1 тысячи до 160,5 тысячи рублей. Среди других профессий, где зафиксирован существенный рост, отмечаются аудиторы, разнорабочие, менеджеры по компенсациям и льготам, электромонтажники и представители рабочих специальностей, такие как бетонщики и сотрудники складов.
По данным ВНИИ труда Минтруда, этот тренд сохранится на ближайшие пять лет. Рост спроса на высококвалифицированных рабочих и инженерные кадры наблюдается в большинстве отраслей, включая транспортно-логистический сектор, где медианная зарплата в первой половине 2024 года достигла 139 тысяч рублей.
Ранее россиянам с зарплатой от 75 тысяч рублей предложили воспользоваться сельской ипотекой под 3% годовых, как заявил глава направления анализа банковской деятельности университета «Синергия» Антон Рогачевский.
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Елена Перлова