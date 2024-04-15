Началось формирование нового состава подмосковной Общественной палаты

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО
В Московской области стартовала процедура формирования нового состава Общественной палаты региона. Соответствующее решение приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Приём документов проводится в течение 25 рабочих дней - с 15 апреля по 23 мая 2024 года. Подробнее о списке документов и требованиях к кандидатам можно прочитать на сайте. Документы будут принимать по адресу: Москва, улица Кулакова, дом №20, строение 1А, кабинет 403 (Технопарк «Орбита»)», – говорится в сообщении.График приёма: с понедельника по четверг, а также в субботу, 27 апреля – с 10:00 до 17:00, в пятницу – с 10:00 до 15:45.
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Лора Луганская