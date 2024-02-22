Общественная палата Подмосковья подписала соглашение с партиями о наблюдении за выборами

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Представители политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — за правду», ЛДПР и «Новые люди» подписали соглашение с Общественной палатой Московской области о взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на выборах президента Российской федерации в марте этого года, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Соглашение предусматривает совместные консультации, обсуждение инструментов наблюдения, в том числе и за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Кроме того, мы сможем обмениваться актуальной информацией о ходе избирательного процесса, которая стекается в штабы политических партий и Общественной палаты», — объяснила суть соглашения первый зампред Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.Представитель «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын отметил, что опыт наблюдения за выборами в Подмосковье у партии накапливается с 2018 года, и выразил уверенность, что наблюдатели от всех партий сумеют не допустить каких-либо нарушений.
Представитель «Новых людей» Лев Закиров сказал, что для его партии сотрудничество с Общественной палатой Подмосковья имеет особую важность, так как у партии пока нет опыта участия в выборах президента. Он отметил, что совместная работа поможет не только обеспечить легитимность процесса, но и позволит эффективно противостоять попыткам вмешательства извне.
Председатель «Справедливая Россия — за правду» Игорь Чистюхин в свою очередь добавил, что его партия единственная из оппозиционных не выдвинула своего кандидата, так как поддерживает кандидатуру Владимира Путина.
Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте этого года. Для удобства избирателей голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 числа.
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