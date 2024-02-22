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Общественная палата Подмосковья подписала соглашение с партиями о наблюдении за выборами

22 февраля 2024, 11:48
Фото: МИСК МО

Фото: МИСК МО

Представители политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — за правду», ЛДПР и «Новые люди» подписали соглашение с Общественной палатой Московской области о взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на выборах президента Российской федерации в марте этого года, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Соглашение предусматривает совместные консультации, обсуждение инструментов наблюдения, в том числе и за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Кроме того, мы сможем обмениваться актуальной информацией о ходе избирательного процесса, которая стекается в штабы политических партий и Общественной палаты», — объяснила суть соглашения первый зампред Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.
Представитель «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын отметил, что опыт наблюдения за выборами в Подмосковье у партии накапливается с 2018 года, и выразил уверенность, что наблюдатели от всех партий сумеют не допустить каких-либо нарушений.


В участии наблюдателей от ЛДПР заверил собравшихся координатор Московского областного отделения этой партии Александр Калтайс. Он также добавил, что это не первое подписанное соглашение между ЛДПР и Общественной палатой Московской области, что указывает на положительный опыт сотрудничества.

Представитель «Новых людей» Лев Закиров сказал, что для его партии сотрудничество с Общественной палатой Подмосковья имеет особую важность, так как у партии пока нет опыта участия в выборах президента. Он отметил, что совместная работа поможет не только обеспечить легитимность процесса, но и позволит эффективно противостоять попыткам вмешательства извне.

Председатель «Справедливая Россия — за правду» Игорь Чистюхин в свою очередь добавил, что его партия единственная из оппозиционных не выдвинула своего кандидата, так как поддерживает кандидатуру Владимира Путина.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте этого года. Для удобства избирателей голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 числа.

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#выборы
#общественная палата московской области
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#соглашение
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Школьный корпус на 200 мест в Чехове планируют построить с опережением графика
22 февраля 2024, 12:26

Фото: пресс-служба правительства МО

Пристройку к школе №3, рассчитанную на 200 учеников, возводят в городском округе Чехов, работы планируется раньше первоначально установленного срока. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«По плану ввод (нового корпуса в эксплуатацию — прим. ред.) состоится к 1 сентября 2025 года. Но мы со строителями сдвигаем график, чтобы, как минимум, в первом квартале 2025 года у детей была возможность учиться в первую смену», — сказал Собакин.
В настоящее время строительная готовность нового корпуса составляет 1,4%.

Михаил Собакин также сообщил, что на улице Мира началось строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. Сдать медучреждение в эксплуатацию планируется в 2026 году.

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#чехов
#школа
#строительство
#андрей воробьёв
#пристройка
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Суд отклонил очередной иск на 10 млн рублей к МТС после «голой вечеринки»
22 февраля 2024, 11:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Таганский суд Москвы оставил без рассмотрения иск в отношении МТС, составленный после «голой вечеринки», об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, общественники требовали от компании МТС компенсацию морального вреда размером в 10 миллионов рублей.

Напомним, самая скандальная вечеринка прошлого года состоялась в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR. На мероприятии собрались самые яркие звёзды российской эстрады: от Филиппа Киркорова до Лолиты Милявской и Дмитрия Билана. Организатором события выступила популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева. Резонанс вызвало не само событие, а наряды звёзд, которые быстро разлетелись по интернет-пространству. Строго обозначенный дресс-код к мероприятию гласил — «чем меньше одежды — тем лучше».

После вечеринки общественники неоднократно подавали в суд на саму Ивлееву, клуб, в котором состоялось мероприятие, организаторов, а также всех-всех, кто хоть как-то причастен к «голой вечеринке». Однако, ни один из исков так и не был одобрен столичными судами.

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#суд
#москва
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«Отправить в Сибирь на перевоспитание»: Медведев об ожидающих ВСУ в новых регионах
Медведев: проукраинских граждан новых регионов нужно ссылать в лагеря Сибири
22 февраля 2024, 11:48

Фото: сайт Кремля

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев завил, что жителей Новороссии и Донбасса, получивших российские паспорта, но до сих пор ожидают украинскую армию, нужно отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири. Таких людей Медведев назвал «ждунами». Об этом пишет ТАСС.

«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — высказался Медведев.
Политик также отметил, что ожидающих ВСУ в новых регионах немного. Как утверждает зампред СБ РФ, там есть такие люди, которые считают, что будут с теми, кто окажется сильнее в конфликте.

Он подчеркнул, что с такими гражданами нужно работать и убедить их в том, что Новороссия и Донбасс навсегда стали частью Российской Федерации.

Медведев также высказался об угрозе применения ядерного оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#рф
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Назван срок завершения благоустройства лесопарка в Чехове
22 февраля 2024, 11:37

Фото: пресс-служба правительства МО

Благоустройство лесопарковой зоны ведётся в микрорайоне Губернский городского округа Чехов, работы планируется завершить до конца текущего года. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«К концу этого года будет завершен один из самых масштабных наших проектов – благоустройство лесопарка в микрорайоне Губернский площадью 52 гектара», — сказал Собакин.
Он уточнил, что в лесопарке будет обустроено четыре с половиной километра пешеходных дорожек, оборудованных уличным освещением, на территории установят детские и спортивные площадки и прочее.

«Это благоустройство коснётся порядка 20 тысяч жителей микрорайона», — отметил глава округа.
Кроме того, в округе приведут в порядок бульвар А.П. Чехова, а также продолжат работы по реконструкции набережной реки Теребенка.

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#благоустройство
#лес
#чехов
#андрей воробьёв
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В округе Чехов построят и реконструируют более 20 пунктов электроснабжения
22 февраля 2024, 11:18

Фото: пресс-служба правительства МО

Масштабная программа модернизации системы электроснабжения реализуется на территории городского округа Чехов, о работах доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил важность этой программы.

«Чехов отличается тем, что в коттеджных поселках, деревнях, СНТ очень высокий запрос на стабильное электричество. Мы встречались с «Россетями», принята программа, которая предполагает строительство питающего центра, а также всё, что связано с модернизацией и сетей, и трансформаторов», — сказал Воробьёв.
По программе на 2024-2025 гг. в округе Чехов будет построено, а также реконструировано модернизировано 23 пункта электроснабжения. Кроме того, специалисты возведут восемь дополнительных линий электропередачи и проложат 90 кабельных линий для подстанций. Электроснабжение будет улучшено в более 30 населённых пунктах округа, где живут свыше 20 тысяч человек.

В свою очередь, глава округа отметил высокий темп работ в рамках принятой программы.

«Специалисты компании «Россети Московский регион» ведут масштабные работы. Мы чувствуем тот темп, с которым они приступили к реализации программы», — подчеркнул Собакин.
Он добавил, что жителям представят подготовленную в округе дорожную карту, на которой указаны готовящиеся преобразования в сфере электроснабжения.

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#чехов
#электричество
#андрей воробьёв
#лэп
#россети московский регион
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В Можайске завершают строительство пятиэтажки для переселенцев из ветхого жилья
22 февраля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Пятиэтажный дом, квартиры в котором получат переселенцы из аварийного жилья, возводят на улице Полосухина в Можайске, в настоящее время стройка почти завершена, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас новостройка фактически готова. Рабочие остекляют балконы, завершают отделку входных групп и квартир. Во дворе устанавливают спортивные и детские площадки, обустраивают зоны отдыха», — говорится в сообщении.
В новый дом переедет 61 семья — это 148 человек. Сейчас они живут в признанных непригодными домах по адресам: улица Урицкого, 52 в посёлке Уваровка, улица Центральная, 20 в деревне Шохово, дом №10 в деревне Настасьино, дома №№3 и 17 в посёлке Медико-инструментального завода, улица Заречная, 14 в посёлке Колычево, а также Можайск, Вокзальная, дом 6, Спортивная, дом 30 и Ватутина, дом 15.

Ключи от новых квартир переселенцам вручат в мае.

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#можайск
#строительство
#новостройка
#аварийное жильё
#ветхое жильё
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Подмосковные информаторы оповестили о выборах президента уже более 1,6 млн человек
22 февраля 2024, 10:06

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Более 1 600 000 жителей Московской области получили информацию о грядущих выборах президента Российской Федерации, а также о том, как можно принять участие в голосовании, лично от информаторов, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«По данным на утро 22 февраля, наши информаторы лично встретились с более чем 1 600 000 жителями Подмосковья. 74% опрошенных избирателей отметили, что планируют принять участие в голосовании», — отмечается в сообщении.
По данным информаторов, подавляющее большинство опрошенных собирается посетить избирательный участок лично.

Работа по личному информированию избирателей в Московской области началась 17 февраля. Информаторы сообщают, когда состоятся выборы, какие кандидаты в них участвуют, какие есть формы голосования и где расположены избирательные участки. В завершении беседы все потенциальные избиратели получают информационные материалы о предстоящих выборах.

В работе по адресному информированию в Подмосковье принимают участие более 15 тысяч человек.

Выборы президента России состоятся в марте. Для удобства избирателей они будут проводиться три дня — 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
#информация
#голосование
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье оцифровали ещё одну земельную услугу
22 февраля 2024, 10:05

Фото: iStock/CHOLTICHA KRANJUMNONG

Ещё одна государственная услуга в Московской области стала доступна в онлайн-формате, она касается согласования границ земельных участков, которые соседствуют с полосой отвода региональных или муниципальных дорог, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Перевод в «цифру» этой земельной услуги позволил сократить срок её предоставления более чем вдвое — с 22 рабочих дней до десяти», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что сейчас Подмосковье предоставляет в электронном виде более 90 услуг по различным земельным вопросам и строительству.

Новая услуга по разграничению земель с придорожными полосами отвода доступна на региональном госпортале в разделе «Бизнесу» — «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Услуга предоставляется бесплатно.

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#земельные участки
#госуслуги
#надежда куртяник
#подмосковье
#московская область
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Минтранс планирует обязать перевозчиков сообщать личные данные о пассажирах
22 февраля 2024, 09:27

Фото: istockphoto/annamoskvina

С 1 сентября министерство транспорта планирует расширить перечень персональных данных о пассажирах для внесения в единую базу. Кроме паспорта и билета, теперь необходимо будет сообщать сведения о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей.
В Российской ассоциации эксплуататоров воздушного транспорта и крупных авиакомпаниях считают, что часть такой информации является строго конфиденциальной и не может быть передана без получения дополнительного согласия пассажира, пишет «Коммерсант». Перевозчики также опасаются возможной утечки данных и возрастающей ответственности за них. Менеджеров беспокоит перспектива судебных исков.

В министерстве транспорта РФ считают, что государственная система хорошо и надёжно защищена. Напротив, ответственные сотрудники ведомства уверены, что возникновение любых аномалий в базе данных позволит быстрее вычислить злоумышленников.

Отмечается, что нововведение затронет не только воздушный, но и железнодорожный и водный транспорт, а также междугородние автобусные маршруты, кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем и Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

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