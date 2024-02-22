Общественная палата Подмосковья подписала соглашение с партиями о наблюдении за выборами

Представители политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — за правду», ЛДПР и «Новые люди» подписали соглашение с Общественной палатой Московской области о взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на выборах президента Российской федерации в марте этого года, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.