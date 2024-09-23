В жилом комплексе «Новая Щербинка» идёт строительство школы на 500 мест

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
При планировании застройки Подмосковья особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры, включая строительство необходимых социальных объектов. В рамках комплексного развития территорий застройщик «Квартал-ИнвестСтрой» строит школу на 500 учеников в жилом комплексе «Новая Щербинка» в городском округе Подольск, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
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Дайана Хусинова