Начался грантовый конкурс на организацию детского досуга
Общероссийское общественно‑государственное движение детей и молодежи «Движение первых» проводит конкурсный отбор на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение конкурсов, фестивалей, слетов и иных мероприятий.
Активисты отметили, что это поможет вовлечь детей и молодежь в проектную деятельность, направленную на воспитание, развитие, самореализацию и организацию досуга. К участию в отборе допускаются юридические лица, в том числе организации дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, библиотеки, музеи, театры, некоммерческие и иные организации, а также индивидуальные предприниматели.
Отбор проводится на Портале предоставления мер финансовой поддержки государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подробные сведения разместили на сайте будьвдвижении.рф в разделе «Гранты Первых». Максимальный размер гранта в 2026 году составляет десять миллионов рублей.
В 2025 году от Московской области на конкурсный отбор направили 135 заявок. Победителями признали 11 проектов на общую сумму свыше 51 млн рублей.
