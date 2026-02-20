Начался грантовый конкурс на организацию детского досуга

20 февраля 2026, 12:45

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Общероссийское общественно‑государственное движение детей и молодежи «Движение первых» проводит конкурсный отбор на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение конкурсов, фестивалей, слетов и иных мероприятий.