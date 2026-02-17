В «Мелихово» пройдёт джазовая программа ко Дню защитника Отечества
22 февраля в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» (м.о. Чехов) состоится музыкальная программа «Ритмы мужества. Джазовая палитра», посвящённая Дню защитника Отечества, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Зрители услышат мелодии из популярных фильмов, ретро-композиции и джазовые произведения в исполнении альт-саксофониста Юрия Псянчина, лауреата международных и всероссийских конкурсов, а также пианиста Эдмонда Мурадяна, выпускника Академии джаза, аранжировщика и исполнителя авторской, джазовой и этнической музыки.
Начало программы – в 16:00. Возрастное ограничение – 6+. Билеты и информация о других мероприятиях музея доступны на официальном сайте.
Справки по телефону: +7 (905) 781-29-10. Адрес: Московская область, м.о. Чехов, село Мелихово.
