Достижения.рф

Посетителей МФЦ в Домодедове угостили блинами

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Домодедово

Блинами с вареньем и мёдом угостили посетителей дополнительного офиса «Мои документы» в микрорайоне Барыбино округа Домодедово в честь Масленицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Жителям очень понравился такой тёплый приём.

«Я пришла сегодня в МФЦ по своим будничным делам и вижу такую праздничную атмосферу, атмосферу русской Масленицы. Меня угостили блинами, предложили чай, мёд, варенье. Это так приятно», — поделилась одна из посетительниц офиса.
Начальник отдела приёма заявителей № 5 в микрорайоне Барыбино Анастасия Литовченко отметила, что Масленица — это праздник народной культуры и семейных ценностей. Она объединяет людей и помогает передавать традиции от поколения к поколению.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0