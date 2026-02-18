Посетителей МФЦ в Домодедове угостили блинами
Блинами с вареньем и мёдом угостили посетителей дополнительного офиса «Мои документы» в микрорайоне Барыбино округа Домодедово в честь Масленицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Жителям очень понравился такой тёплый приём.
«Я пришла сегодня в МФЦ по своим будничным делам и вижу такую праздничную атмосферу, атмосферу русской Масленицы. Меня угостили блинами, предложили чай, мёд, варенье. Это так приятно», — поделилась одна из посетительниц офиса.Начальник отдела приёма заявителей № 5 в микрорайоне Барыбино Анастасия Литовченко отметила, что Масленица — это праздник народной культуры и семейных ценностей. Она объединяет людей и помогает передавать традиции от поколения к поколению.