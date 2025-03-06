Начался отбор юнармейцев для участия в военно-патриотическом лагере «Юнармеец»

Фото: yunarmy.ru
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» объявило о старте конкурсного отбора для участия в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Военно-патриотический лагерь "Юнармеец"», сообщает пресс-служба организации.
Программа пройдет с 4 по 24 мая 2025 года на базе Всероссийского детского центра «Смена».
К участию приглашаются юнармейцы в возрасте от 14 до 17 лет, проявившие себя в военно-прикладных дисциплинах, военно-спортивных играх, конкурсах, а также в общественной и гражданско-патриотической деятельности.
Отбор проводится в несколько этапов. До 15 марта принимаются заявки и портфолио участников, включающие достижения в юнармейском движении, а также конкурсное задание — видеопрезентацию на тему «Связь поколений».
Дополнительная информация доступна на официальных сайтах «ЮНАРМИИ» и ВДЦ «Смена».
Читайте также:
«IT-Планета 2025» открывает новый сезон инновационных соревнований для молодежи
В нтернет энциклопедии «РУВИКИ» появился раздел о детской безопасности в интернете
В Национальном центре «Россия» официально открыли проект «Путешествие по России»
К участию приглашаются юнармейцы в возрасте от 14 до 17 лет, проявившие себя в военно-прикладных дисциплинах, военно-спортивных играх, конкурсах, а также в общественной и гражданско-патриотической деятельности.
Отбор проводится в несколько этапов. До 15 марта принимаются заявки и портфолио участников, включающие достижения в юнармейском движении, а также конкурсное задание — видеопрезентацию на тему «Связь поколений».
Дополнительная информация доступна на официальных сайтах «ЮНАРМИИ» и ВДЦ «Смена».
Читайте также:
«IT-Планета 2025» открывает новый сезон инновационных соревнований для молодежи
В нтернет энциклопедии «РУВИКИ» появился раздел о детской безопасности в интернете
В Национальном центре «Россия» официально открыли проект «Путешествие по России»
Дайана Хусинова