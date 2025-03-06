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Начался отбор юнармейцев для участия в военно-патриотическом лагере «Юнармеец»

Фото: yunarmy.ru

Фото: yunarmy.ru

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» объявило о старте конкурсного отбора для участия в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Военно-патриотический лагерь "Юнармеец"», сообщает пресс-служба организации.
Программа пройдет с 4 по 24 мая 2025 года на базе Всероссийского детского центра «Смена».

К участию приглашаются юнармейцы в возрасте от 14 до 17 лет, проявившие себя в военно-прикладных дисциплинах, военно-спортивных играх, конкурсах, а также в общественной и гражданско-патриотической деятельности.

Отбор проводится в несколько этапов. До 15 марта принимаются заявки и портфолио участников, включающие достижения в юнармейском движении, а также конкурсное задание — видеопрезентацию на тему «Связь поколений».

Дополнительная информация доступна на официальных сайтах «ЮНАРМИИ» и ВДЦ «Смена».

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Для россиян организовали семинары по защите от мошенников
06 марта 2025, 15:34

Фото: istockphoto.com/artoleshko

Обучающие вебинары, посвящённые защите от интернет-мошенников и телефонных мошенников, организовали для россиян в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони сам», сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Целью проекта является информирование граждан о схемах мошенничества в различных сферах жизнедеятельности, а также предоставление инструментов для эффективного противодействия этим схемам», — говорится в сообщении.
В частности, для просмотра доступен видеоматериал о мошенничестве при покупке машины. Кроме того, в открытый доступ выложен полуторачасовой видеоролик, посвящённый разбору реальных случаев мошенничества.

Полезные материалы по теме размещаются также на сайте проекта «Перезвони сам» и в разделе «Кибербезопасность» на портале «Госуслуги».

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#защита
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На столичном «Зоофесте» в добрые руки отдали более 40 кошек и собак и 10 улиток
06 марта 2025, 14:51

Фото: istockphoto.com/chendongshan

Акцию по поиску пристройству животных провели в рамках масштабного фестиваля «Зоофест», который проходил в столице в течение двух дней, в результате свой дом нашли собаки, кошки, а также улитки-ахатины и морская свинка, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Выставку-пристройство животных из приютов организовали РОО «Найди друга» фонд помощи бездомным животным «Котодетки». За два дня фестиваля любящих хозяев нашли 34 кошки и восемь собак, включая спасённых щенков», — говорится в сообщении.
Кроме того, уголок экзотики «Ахатинка» провёл акцию «По улитке в каждый дом», в результате в добрые руки были переданы более десяти улиток. А благодаря проекту «Домики для бездомных поросят» удалось пристроить морскую свинку Груню.

В рамках фестиваля для гостей были организованы выставки животных разных видов и пород, включая лис, змей и даже мокриц, а также лекции, мастер-классы, конкурсы, лотереи, показательные выступления и шоу-программа.

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Психолог назвала главную причину женского несчастья
Психолог Лысакова: женщин делает несчастными социальное давление
06 марта 2025, 12:45

Фото: iStock/chameleonseye

Опубликован рейтинг женского счастья в России. Как показало исследование, по-настоящему счастливыми чувствуют себя 52% россиянок. Почти каждая пятая женщина призналась, что в данный момент, скорее, несчастна. Несмотря на общую удовлетворенность жизнью, отношениями с близкими и карьерой, россиянки признаются, что им не хватает финансовой стабильности, здоровья, эмоций и новых впечатлений.
Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» заявила, что если у женщины удовлетворены базовые потребности, то ей хочется развлечений и эмоций.

«Прежде всего, я думаю, что под стабильностью женщины подразумевают базовые потребности, но это не только еда и вода, а комфортное жилье, отдых, автомобиль. Это современная комплектация базовых потребностей для счастья», — объяснила эксперт.

По ее словам, несчастными женщин делают социальные стереотипы о том, что нужно выйти замуж и родить скорее детей.

«Не будем забывать про социальное давление. Оно, конечно, делает несчастным даже самых уверенных в себе женщин. И в современном мире люди так часто обесценивают себя, свои таланты и достижения из-за конкуренции, что тоже влияет на состояние», — поделилась психолог.

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Табаков влюбился, а Ефремов ухаживал: на шоу «Малахов» раскрыта тайна Раисы Максимовой. От кого она на самом деле родила сына
06 марта 2025, 11:14

Андрей Гриневич (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Сын покойной Раисы Максимовой Андрей Гриневич решил выяснить правду о своем происхождении в телеэфире программы «Малахов». Почему он решился на тест ДНК спустя десятилетия и почему подозревает, что его биологическим отцом может быть Владимир Зельдин, расскажет «Радио 1».

Тайна Раисы Максимовой


В декабре прошлого года ушла из жизни народная артистка РСФСР Раиса Максимова, которая посвятила почти 75 лет своей жизни театру и кино. Ее смерть, казалось, должна была объединить семью в трудный период, однако в знаменитом роду продолжаются конфликты. Разгорелась борьба за многомиллионное наследство.
Тем временем старший сын артистки, Андрей Гриневич, стремится раскрыть тайну своего происхождения. Он родился, когда Максимова училась на 4-м курсе и участвовала в дипломном спектакле. В это время за ней ухаживал Юрий Боголюбов, сын известного советского актера Николая Боголюбова.

Начинающая актриса отправилась в Саратов к своей матери, где родился мальчик.

«Рожать в Москве было сложно, поэтому она решила приехать сюда. К сожалению, роддом уже не существует», — рассказал Гриневич.

Спустя несколько лет он переехал в Москву. По его словам, он никогда не думал, что его отцом может быть Владимир Зельдин, но всё изменилось, когда он посмотрел старые фотографии и заметил поразительное сходство. В молодости Раису Максимову окружали многие известные актеры.
«У моей мамы появился новый мужчина, и у нас с ним родился младший брат Владимир — Владимир Владимирович. Он усыновил меня и дал мне свое отчество и фамилию, которыми я горжусь. В моем свидетельстве о рождении указано 1960 год, хотя я родился в 1956-м... Что произошло до этого — для меня остается загадкой», — поделился Андрей Гриневич.

Биологический отец сына Максимовой

Раиса Максимова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В 14 лет сын актрисы пытался выяснить правду о своем происхождении, но Раиса Максимова так и не раскрыла секрет его рождения до самой своей смерти. Известно, что в молодости актриса пользовалась большой популярностью среди мужчин-артистов. Его внучка, Елена Гриневич, также выдвинула свою версию о происхождении. Она пошутила, что теперь понимает, откуда у нее такой нос.

«Существует множество версий о моем папе — мама иногда путалась в своих рассказах, упоминала о большой любви, которую встретила в библиотеке, а потом говорила о серьезных отношениях. Она училась вместе с Басилашвили, Евстигнеевым и Казаковым. В театре в нее влюбился Табаков, Ефремов ухаживал, а Пырьев даже сделал предложение», — рассказала она в программе «Малахов».

Результаты ДНК-теста


К сожалению, поскольку Владимир Зельдин уже ушел из жизни, провести прямую генетическую экспертизу не удалось. Однако специалисты использовали биоматериал, найденный среди вещей актера в музее.

«Результаты теста показали, что вероятность того, что Владимир Михайлович Зельдин является биологическим отцом Андрея Гриневича, равна 0%», — сообщила Снежана Королева в эфире канала «Россия».

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Несмотря на сходство, Андрей Гриневич не является сыном Владимира Зельдина. Сын Раисы Максимовой был огорчен услышанным, но выразил намерение продолжить поиски.

«Независимо от результатов, я испытываю уважение к Зельдину. У меня не было никаких претензий на отцовство или наследство. Конечно, в глубине души хотелось бы, чтобы он был моим отцом. Я не собираюсь останавливаться, поиски продолжатся. В конце концов, я откуда-то появился? Этот вопрос остается открытым», — подытожил актер в разговоре с Андреем Малаховым.

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Психолог раскрыла, можно ли доверять партнеру после измены
Психолог Сальникова: если человек изменил один раз, не значит, что изменит еще
06 марта 2025, 10:55

Фото: iStock/AntonioGuillem

Простить предательство близкого человека для многих является невыполнимой задачей. Браки распадаются, а спустя время партнеры снова находят друг друга и стараются вместе пережить случившиеся.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что люди зачастую ошибаются, думая, что партнер не изменился и будет поступать также.

«Одна из основных когнитивных ошибок: раз человек уже так делал, то он точно поведет себя так же в следующий раз. Если, допустим, он изменил в прошлых отношениях, то он точно изменит еще раз, когда вы сойдетесь. Но у нас нет хрустального шара, который предсказывает будущее и предупреждает о действиях наперед», — сказала эксперт.

По ее словам, люди занимаются прогнозированием и додумыванием, что сказывается на психике не очень хорошо.

«Брать на себя ответственность за предсказание будущего — очень небезопасно, в первую очередь для психики, потому что мы воспринимаем это как правду, опираемся на нее. А когда это оказывается на самом деле не так, то становится очень больно», — объяснила психолог.

Она добавила, что к возвращению отношений стоит подходить с позиции следователя — доверять фактам, наблюдать, не кидаться в омут с головой.

«Если вы рассматриваете отношения с человеком, то не надо кидаться в омут с головой, но и отвергать категорично тоже не стоит. Нужно понаблюдать, действительно ли человек меняется и ведет себя с вами по-другому. И на основе этих фактов делать выводы», — посоветовала Сальникова.

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