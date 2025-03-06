Начался отбор юнармейцев для участия в военно-патриотическом лагере «Юнармеец»

Опубликован рейтинг женского счастья в России. Как показало исследование, по-настоящему счастливыми чувствуют себя 52% россиянок. Почти каждая пятая женщина призналась, что в данный момент, скорее, несчастна. Несмотря на общую удовлетворенность жизнью, отношениями с близкими и карьерой, россиянки признаются, что им не хватает финансовой стабильности, здоровья, эмоций и новых впечатлений.