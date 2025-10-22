В Краснознаменске состоится финал фестиваля-конкурса детей и молодёжи из ЗАТО

22 октября 2025, 17:14

Второй фестиваль детского и юношеского творчества «Память поколений: малые города — на страже Великой Победы» проводит Ассоциация содействия развитию закрытых административно-территориальных образований. Принять в нём участие приглашают ребят из ЗАТО, сообщает пресс-служба ассоциации.





На фестиваль принимаются работы юных дарований в различных номинациях, в том силе рисунки на тему: «Память поколений: дети рисуют Победу», стихи о родном крае, танцевальные композиции, фотографии, видеоролики, рассказывающие о вкладе жителей малых городов в Победу, и пр.





«Главным событием фестиваля станет Гала-концерт, на котором объявят победителей и приставят лучшие номера», — говорится в сообщении.