Открыт набор работ на премию NEWS.ru «Взгляд сквозь сердце» в память о Никите Цицаги
NEWS.ru объявил о приёме заявок на II ежегодную премию имени Никиты Цицаги
NEWS.ru объявил о старте приёма заявок на II ежегодную премию имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце».
К участию приглашаются журналисты и творческие коллективы российских СМИ. Победитель, которого назовут до 31 декабря 2025 года, получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей.
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова отметила, что премия создана в память о талантливом корреспонденте Никите Цицаги, погибшем 16 июня 2024 года под Угледаром во время подготовки репортажа о жизни монахов в зоне СВО.
«Никита обладал невероятным репортёрским талантом, делал отличные тексты и фото, мог достучаться до любого читателя. И чтобы память о нашем друге жила, чтобы показать благородную сторону журналистики, мы решили учредить премию и сделать её ежегодной», — подчеркнула Сабурова.На конкурс принимаются материалы, в которых важные общественные события показаны через судьбы людей, столкнувшихся с тяжёлыми обстоятельствами. Темами могут быть последствия катастроф, природных бедствий, военных или политических конфликтов. Работы должны быть опубликованы с 20 октября 2024 года по 20 октября 2025 года.
В состав жюри вошли: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, член СПЧ Юлия Белехова, военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный, правозащитница Ева Меркачева и главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.
Заявки принимаются до 10 декабря 2025 года.