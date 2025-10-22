Открыт набор работ на премию NEWS.ru «Взгляд сквозь сердце» в память о Никите Цицаги

22 октября 2025, 17:23

NEWS.ru объявил о приёме заявок на II ежегодную премию имени Никиты Цицаги

Фото: Istock / Jose Luis Carrascosa

NEWS.ru объявил о старте приёма заявок на II ежегодную премию имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце».





К участию приглашаются журналисты и творческие коллективы российских СМИ. Победитель, которого назовут до 31 декабря 2025 года, получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей.



Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова отметила, что премия создана в память о талантливом корреспонденте Никите Цицаги, погибшем 16 июня 2024 года под Угледаром во время подготовки репортажа о жизни монахов в зоне СВО.





«Никита обладал невероятным репортёрским талантом, делал отличные тексты и фото, мог достучаться до любого читателя. И чтобы память о нашем друге жила, чтобы показать благородную сторону журналистики, мы решили учредить премию и сделать её ежегодной», — подчеркнула Сабурова.