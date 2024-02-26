В Подмосковье стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе медиков

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Приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе врачей и конкурсе на лучшего специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Сейчас идёт первый этап конкурса: начался прием заявок на участие на уровне медорганизаций. Желающим проявить себя необходимо обратиться в кадровую службу своей больницы и подать заявку», — пояснила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.Далее экспертная комиссия областного Минздрава выберет кандидатов от региона, которые представят Подмосковье на всероссийском уровне.
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