Отцы юных футболистов из Раменского приняли участие в турнире в Жуковском

30 июня 2026, 12:52

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Четвёртый турнир футбольных пап состоялся на стадионе «Метеор» в Жуковском. Его участниками стали отцы воспитанников лиги ВФЛ «Кидс», в том числе — из Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





За звание лучших сражались пять команд: «Спартак Быково», «Район Спорт», «Авангард», «Чемпионика» и «Скай Сатурн».





«Родительский футбол — это больше возможность оторваться от работы, от забот, прийти, перезагрузиться, пропотеть, похудеть. В команде пап у нас 32 человека. Основная команда из 15–20 родителей, которые пришли и уже два года играют. Они кипят тренировочным процессом, игровыми действиями, они слушаются», — отметил главный тренер ФК «Спартак Быково» Ахмад Нарзиев.