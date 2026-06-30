На фестивале новых форм искусств «А-Сияние» в Подмосковье выступит Диана Вишнева

30 июня 2026, 13:24

оригинал Фото: istockphoto.com/Dziurek

Первый фестиваль новых форм искусств «А-Сияние» проведут в ближайшие выходные — 4 и 5 июля — в музее-заповеднике «Архангельское» в округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Главным событием фестиваля станет премьерный показ хореографического спектакля «Сияние» в постановке лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», хореографа Павла Глухова. Для него возведут амфитеатр под открытым небом.





«Спектакль посвящён последней владелице усадьбы Архангельское Зинаиде Юсуповой. Её роль исполнит прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнева», — говорится в сообщении.