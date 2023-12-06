Начался приём заявок на конкурс семейных сообществ «Родные-Любимые»

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С 18 октября по 11 декабря 2023 года проводится регистрация на конкурсный трек семейных сообществ «Родные – Любимые» в рамках конкурса «Это у нас семейное».
Подать заявку на участие в мероприятии можно на официальном сайте Движения Первых.
Основная цель конкурса состоит в формировании семейных ценностей, а также в вовлечении семей в социально-активную деятельность через творчество.
Принять участие в мероприятии смогут команды из нескольких семей. Кроме несовершеннолетних, в возрасте от шести до 17 лет, к конкурсу приглашаются их родители и представители старшего поколения.
Победители конкурса получат ценный приз в виде незабываемого семейного путешествия.
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Основная цель конкурса состоит в формировании семейных ценностей, а также в вовлечении семей в социально-активную деятельность через творчество.
Победители конкурса получат ценный приз в виде незабываемого семейного путешествия.
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Анастасия Крестьянова