В Подмосковье стартовал приём заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области начали принимать заявки на участие в 11-й ежегодной премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Их принимают до 15 декабря включительно, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Премия «Мы рядом. Доброе дело» – это возможность рассказать о неравнодушных, чутких, смелых людях, героях нашего времени и их поступках. В Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел. Наши жители, волонтёры, предприниматели поддерживают бойцов на передовой и их семьи, помогают пройти трудный путь реабилитации. Есть и самые разные социально направленные проекты, которые объединяют людей, меняют наше Подмосковье к лучшему. Стараемся поощрять добрые дела и инициативы», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Принять участие в конкурсе могут жители Московской области, достигшие 18 лет. Премия будет вручаться за героические поступки и особые заслуги, проявленные в ходе проведения спецоперации, за поддержку участников СВО, реализацию социальных проектов и инициатив по улучшению жизни в регионе.
Для подачи заявки нужно зарегистрироваться на сайте. После этого на электронную почту придёт письмо с подтверждением. Затем необходимо заполнить анкету: рассказать о реализованной инициативе или героическом поступке, указать заслуги, достижения и результаты деятельности, прикрепить необходимые документы. После модерации на соответствие информация будет опубликована в разделе «Участники».
Подать заявку может не только автор проекта или герой, но и его законный представитель или группа численностью от пяти человек.
Проекты будет оценивать экспертное жюри из известных политиков, деятелей культуры, искусства, образования, медицины и спорта. Их имена вскоре станут известны.
Торжественное награждение победителей состоится в конце декабря.
Премия вручается с 2013 года по инициативе Андрея Воробьёва. В прошлом году её получили 120 номинантов. Все награждённые были связаны с СВО. Это военные, члены их семей, военкоры и волонтёры. За 10 лет обладателями губернаторской премии стали более 13 тыс человек.
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Лора Луганская