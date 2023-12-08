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В Подмосковье стартовал приём заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело»

08 декабря 2023, 20:05
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области начали принимать заявки на участие в 11-й ежегодной премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Их принимают до 15 декабря включительно, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Премия «Мы рядом. Доброе дело» – это возможность рассказать о неравнодушных, чутких, смелых людях, героях нашего времени и их поступках. В Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел. Наши жители, волонтёры, предприниматели поддерживают бойцов на передовой и их семьи, помогают пройти трудный путь реабилитации. Есть и самые разные социально направленные проекты, которые объединяют людей, меняют наше Подмосковье к лучшему. Стараемся поощрять добрые дела и инициативы», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Принять участие в конкурсе могут жители Московской области, достигшие 18 лет. Премия будет вручаться за героические поступки и особые заслуги, проявленные в ходе проведения спецоперации, за поддержку участников СВО, реализацию социальных проектов и инициатив по улучшению жизни в регионе.


Призовой фонд конкурса составляет 80 млн рублей. Всего будет вручено 93 премии: три премии по 5 млн рублей;40 премий по 1 млн рублей и 50 премий – по 500 тыс рублей.

Для подачи заявки нужно зарегистрироваться на сайте. После этого на электронную почту придёт письмо с подтверждением. Затем необходимо заполнить анкету: рассказать о реализованной инициативе или героическом поступке, указать заслуги, достижения и результаты деятельности, прикрепить необходимые документы. После модерации на соответствие информация будет опубликована в разделе «Участники».

Подать заявку может не только автор проекта или герой, но и его законный представитель или группа численностью от пяти человек.

Проекты будет оценивать экспертное жюри из известных политиков, деятелей культуры, искусства, образования, медицины и спорта. Их имена вскоре станут известны.

Торжественное награждение победителей состоится в конце декабря.

Премия вручается с 2013 года по инициативе Андрея Воробьёва. В прошлом году её получили 120 номинантов. Все награждённые были связаны с СВО. Это военные, члены их семей, военкоры и волонтёры. За 10 лет обладателями губернаторской премии стали более 13 тыс человек.

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Куриные яйца в России в ноябре подорожали на 15%
09 декабря 2023, 04:16

Фото: istockphoto/Михаил Руденко

В ноябре 2023 года стоимость куриных яиц в России возросла на 15,07%, тогда как цены на икру лососевых рыб снизились на 1,2%, согласно данным Росстата.
Помимо этого, согласно статистике, некоторые продукты питания подорожали: кулинарные изделия из птицы поднялись на 3%, окорочка куриные на 2,5%, а печень говяжья и свиная — на 2,3%. Также наблюдался рост цен на горох и фасоль на 2,2%, мясо индейки на 1,9%, продукцию быстрого питания типа сэндвичей «Гамбургер» на 1,8%, фарш мясной, кексы, рулеты, обеды в ресторанах на 1,7%, филе сельди соленое, оливковое масло, консервы томатные на 1,6%, рыбу мороженую неразделанную, сливочное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки разных сортов, а также рис шлифованный — на 1,5%.

С другой стороны, статистика показала снижение цен в ноябре: молока для детей — на 0,9%, овсяной и перловой круп — на 0,5%, отечественного игристого вина, водки, черного чая байхового, маргарина — на 0,3%, вермишели и пшена — на 0,2%.

Также стоит отметить, что наблюдался рост цен на некоторые фрукты и овощи: огурцы подорожали на 35,1%, помидоры — на 19,1%, виноград — на 8,6%, чеснок — на 6,8%, зелень — на 2,9%, лук репчатый и свежие грибы — на 2,5%, белокочанную капусту — на 2,2%, груши и бананы — на 1,9%, а яблоки — на 1,8%.

В то же время цены на апельсины снизились на 9,4%, лимоны подешевели на 6,3%, морковь — на 1,5%, а картофель — на 0,7%.

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Российским регионам предрекли 40-градусные морозы
Гидрометцентр: несколько регионов России ожидают 35-40 градусов в выходные
09 декабря 2023, 03:47

Фото: IStock/vkph

В ближайшие выходные в нескольких регионах России ожидаются заморозки до -35...-40 градусов. Эту информацию предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
«Низкие температуры будут охватывать несколько областей в эти выходные. В регионах Северо-Западного федерального округа термометры опустятся до —35...—38 градусов. В Костромской области, входящей в Центральный федеральный округ, ожидается понижение температуры до -35 и ниже», — пояснил специалист.
Он также уточнил, что на севере Поволжья, в Кировской области и Пермском крае ожидаются морозы до -40 градусов.

Помимо этого, в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае также ожидаются заморозки до -40 градусов. В Якутии прогнозируются морозы до -45 градусов.

«В центральной и южной частях Красноярского края ожидаются морозы до -50 градусов. Обычно холодную погоду сравнивают с сибирскими морозами, но это, можно сказать, суперсибирские морозы», — подчеркнул Вильфанд.
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#выходные
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Банк России выпустит монету, посвящённую великому российскому комедиографу
ЦБ выпустил в обращение монету, посвящённую режиссёру Леониду Гайдаю
09 декабря 2023, 03:01

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В планах Центробанка России выпустить юбилейную серебряную монету в память о великом советском режиссёре, авторе «Бриллиантовой руки» и «Кавказской пленницы» Леониде Гайдае. Номинал денежного знака, который, похоже, ещё до выпуска может стать нумизматической редкостью, будет составлять три рубля.
Монета, как и всякое коллекционное изделие, имеет своё официальное название: «Творчество Леонида Гайдая». Вес её будет составлять 31,1 грамма, а сплав серебра для изготовления «платёжного неплатёжного» средства будет использован, конечно, 925-й пробы. Диаметр трёхрублёвой монеты составит 39 миллиметров.

На аверсе монеты указан её номинал — те самые заветные три рубля, — а также Герб Российской Федерации и указание на то, что выпустил её именно Банк России, а не заезжий кузнец-умелец. На оборотной стороне (реверс, если кто-то не знал) — портрет самого Леонида Иовича, годы его жизни (1923 - 1993) и факсимиле подписи режиссёра. Надпись с датами рождения и смерти выполнена на киноленте, что напоминает о профессии Гайдая.


                                                                                                     Фото: istockphoto/LeMusique


Никто не будет вспоминать его творческие неудачи вроде «Операции «Кооперации». Вряд ли кто-то станет расплачиваться монетой с изображением великого Мастера (скорее всего, за право обладания ею станут изрядно переплачивать коллекционеры-нумизматы). Фразы, словечки, эпизоды, находки, гримасы либо целые цитаты из его фильмов вошли в повседневную речь нескольких поколений. Забавно, но некоторые совсем ещё молодые мальчики и девочки иногда употребляют «мемы», как они любят это называть, основанные на кинокартинах сурового и близорукого, смешного и требовательного Леонида Гайдая. Причём, они, как правило, даже не знают, кто это такой. Благодаря незатейливой серебряной «трёхе», кто-то узнает. А кто-то вспомнит и тоже обрадуется. Потому что только благодаря таким людям наша жизнь становится светлее.
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#право
#сво
#режиссёр
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День героев Отечества 2023: история и традиции праздника
09 декабря 2023, 00:05

Фото: iStock/Anton Novikov

День героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря. О том, когда зародилось торжество, как его принято отмечать, и какие традиции существуют, расскажет редакция «Радио 1».

Путин поздравил россиян с наступающим Днем героев Отечества


8 декабря президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим праздником, посвященным героям Отечества. Глава государства подчеркнул, что граждан России объединяет искренняя любовь к стране, которая позволяет идти вперед и преодолевать преграды.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что вместе, россияне добьются поставленных целей и сделают все для того, чтобы будущие поколения гордились их подвигами.


День героев Отечества 2023: история праздника


Дата торжества выбрана не случайно, она приурочена к празднику Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался в дореволюционной России после учреждения в 1769 году Екатериной II ордена св. Георгия.

Награда вручалась лучшим генералам и офицерам, которые проявили себя в бою. После Октябрьской революции праздник был упразднен, однако в 1992 году, торжество вновь стали отмечать, а имена выдающихся солдат, стали заносить на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Путин вручает медали «Золотая звезда» Героям России
Путин вручает медали «Золотая звезда» Героям России

На сегодняшний день главной государственной наградой является звание Героя Российской Федерации, которое присваивается за совершение подвига в бою. 


День героев Отечества 2023: традиции


В этот праздник в Вооруженных силах России проводятся торжественные построения личного состава. Военнослужащих поздравляет руководящий состав, звучит гимн России, проходит церемония возложения венков к мемориалам павших защитников Отечества.
По традиции, в этот день чтят память погибших минутой молчания.

В День героев Отечества поздравляют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, ветеранов Великой Отечественной войны, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

По телевизору в день торжества проходят тематические концерты, транслируются патриотические фильмы. В чествовании Дня героев принимают участие власти регионов, культурные деятели.

В образовательных учреждениях, девятого декабря, как правило проходят уроки мужества. На классные часы приглашаются ветераны, Герои России, военнослужащие, которые рассказывают о своей нелегкой службе, сослуживцах, которые отдали жизни за Родину и о том, как важно из поколения в поколение передавать любовь к Отечеству. 
 
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#герои
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Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой 4 тыс жителей Балашихи
08 декабря 2023, 22:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В бывшем военном городке Северный городского округа Балашиха достраивают газовую котельную. Она обеспечит теплом около 4 тыс человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
«Подошло к финалу строительство котельной мощностью 20 мегаватт. Её оснастят новым оборудованием отечественного производства – котлами, дымоходом, станцией подготовки воды и резервуарами резервно-топливного хозяйства. Объект обеспечит теплом и горячей водой около 4 тыс жителей Северного», – говорится в сообщении.
Уточняется, что отоплением будут снабжены жилые дома и социальные объекты микрорайона. 
 
Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе надзорного ведомства, этой зимой будет проведена пусконаладка. А на полную мощность котельная заработает в следующем отопительном сезоне. 

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В Подмосковье наградили самых активных участников программы утилизации электроники
08 декабря 2023, 22:30

Фото: Минэкологии МО

В Доме правительства Московской области наградили лидеров федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«Программа стартовала в Подмосковье в 2016 году и позволила сформировать тренд на экологичность у жителей, а также систему сбора и переработки электронного и электрического оборудования. В рамках программы общепризнанные технологии работы со вторсырьем советского времени были адаптированы в современные эффективные решения, основанные на соревновательных принципах, для населения, школ, муниципалитетов и бюджетных учреждений», – рассказал председатель Совета фонда Владимир Аленцин.
Ежегодно в программе по переработке отходов электроники участвуют более 6 тыс учреждений. 
«Помимо основной задачи по сбору утильного оборудования, что отвечает принципам экономики замкнутого цикла, мы уделяем большое внимание экологическому просвещению. Молодые люди приобретают полезные навыки, а старшее поколение вспоминает добрую советскую традицию сдачи вторсырья», – поделился глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов
Один из примеров – конкурс мотивирующих плакатов, посвящённых безопасной переработке отходов электроники. Школьникам дали задание подготовить плакат с призывом к сверстникам и родителям принести отработавшую технику на утилизацию, а педагогам – организовать в школе выставку работ и разместить фото в соцсетях. 
«Мы уже не представляем свою жизнь без электроники, гаджетов. Принципиально важно не просто избавляться от электронного мусора, а отправлять его на переработку. Часть компонентов утилизируют, а часть используют как ценные ресурсы», – сказала министр имущественных отношений области Наталья Адигамова.
Самым активным участникам программы вручили ведомственные награды, электронные гаджеты и интерактивную панель. 

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Жителям и гостям Подмосковья напомнили правила провоза в автобусах зимнего спортинвентаря
08 декабря 2023, 22:14

Фото: Мострансавто

Мострансавто на фоне последних снегопадов в Московской области напомнило правила перевозки зимнего спортивного инвентаря в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Перевозить бесплатно можно сезонный спортинвентарь, габариты которого не превышают 120 см – например, коньки и ледянки. Более крупные предметы, параметры которых в сумме не должны превышать 180 см, нужно оплатить дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади. Сюда относятся сноуборды и санки», – уточнили в министерстве. 
Стоимость провоза спортинвентаря в городском сообщении – 49 рублей, в пригородном до 25 км – 49 рублей; на расстояние от 25 до 50 км – 98 рублей; дальше 50 км – 147 рублей. 
 
При этом уточняется что водитель может отказать пассажиру в перевозке спортивного снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса. К тому же спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров.
 
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В ООН осудили убийство бывшего депутата Рады Украины Кивы СБУ
Представитель генсека ООН Хак осудил внесудебные казни после убийства Кивы
08 декабря 2023, 22:01

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, говоря об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, заявил, что внесудебные казни являются неприемлемыми и нарушают права человека.
«Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — передает РИА Новости слова Хак.

Напомним, 6 декабря окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Убийца Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. За это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. СБУ Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство бывшего депутата Рады.

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Последствия снегопада в подмосковных муниципалитетах устранили на 70%
08 декабря 2023, 21:54

Фото: ГУСТ МО

В городских округах Подмосковья убрали 70% выпавшего на этой неделе снега. Такой статистикой поделилась руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
«Подвели итоги ликвидации последствий снегопада за четыре дня. Сейчас территории убраны на 70%. Однако некоторым городским округам стоит усилить работу. В их числе – Ленинский, где убрано только 12% территории, Черноголовка (19%) и Фрязино (26%)», – указала Аипова.
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Подмосковье прошёл сильный снегопад. Он продолжился и в понедельник. На дороги пришлось вывести 1,4 тыс комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов. Дворы и общественные зоны Подмосковья убирали более 17 тыс специалистов.

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