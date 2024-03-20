Начался приём заявок на «Курс молодого бойца. Информационный фронт»

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Открыт прием заявок на форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт» — мероприятие Российского военно-исторического общества, направленное на объединение молодых людей, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в интернете.
Принять участие в мероприятии могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет. Форум состоится с 16 по 21 апреля 2024 года.
Молодые люди смогут пройти образовательные лекции, мастер-классы, практикумы, спортивные соревнования, а также досуговую программу.
Специалисты мероприятия научат участников работать с информацией, формировать личный контент, эксклюзивно освещать инфоповоды в соцсетях. Эксперты также расскажут о способах борьбы с фейками, особенности профессиональной журналистики и многом другом.
Зарегистрироваться и ознакомиться детальнее с форумом можно на сайте ФГАИС «Молодёжь России». Регистрация продлиться до 27 марта.
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Молодые люди смогут пройти образовательные лекции, мастер-классы, практикумы, спортивные соревнования, а также досуговую программу.
Зарегистрироваться и ознакомиться детальнее с форумом можно на сайте ФГАИС «Молодёжь России». Регистрация продлиться до 27 марта.
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Алина Юрчак