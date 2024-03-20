Радио1
Главная / Новости / Общество/ Начался приём заявок на «Курс молодого бойца. Информационный фронт»

Начался приём заявок на «Курс молодого бойца. Информационный фронт»

20 марта 2024, 10:56
Фото: istock / Rawpixel

Фото: istock / Rawpixel

Открыт прием заявок на форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт» — мероприятие Российского военно-исторического общества, направленное на объединение молодых людей, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в интернете.
Принять участие в мероприятии могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет. Форум состоится с 16 по 21 апреля 2024 года.

Молодые люди смогут пройти образовательные лекции, мастер-классы, практикумы, спортивные соревнования, а также досуговую программу.


Специалисты мероприятия научат участников работать с информацией, формировать личный контент, эксклюзивно освещать инфоповоды в соцсетях. Эксперты также расскажут о способах борьбы с фейками, особенности профессиональной журналистики и многом другом.

Зарегистрироваться и ознакомиться детальнее с форумом можно на сайте ФГАИС «Молодёжь России». Регистрация продлиться до 27 марта.

Читайте также:

Нотариусов обяжут проверять все сделки с наследством

В российские школы могут вернуть оценку за поведение
Российские и китайские автомобили подешевели на сотни тысяч рублей

#форум
#курс
#соревнования
#эксперты
#мероприятия
#специалисты
#приём
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа самая счастливая страна мира
Финляндию признали самой счастливой страной, самой несчастливой стал Афганистан
20 марта 2024, 11:04

Фото: iStock/Alessandro Biascioli

Финляндия в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира. Данные следуют из публикации Всемирного доклада о счастье.
Сообщается, что второе место в рейтинге занимает Дания, замыкает тройку лидеров Исландия. Россия находится на 72 месте.

Отмечается, что самой несчастливой страной признан Афганистан. Нижние позиции рейтинга также занимают Ливан, Лесото, Демократическая Республика Конго.

Напомним, впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году. Для составления рейтинга задействуются такие факторы, как социальная поддержка, доход, здоровье, щедрость и отсутствие коррупции. «Всемирный доклад о счастье» опубликован ​к предстоящему Международному дню счастья, который празднуется 20 марта.

Читайте также:

Россия поднялась на 49‑е место в списке самых счастливых стран

Опрос «Радио 1»: более 85% респондентов назвали себя счастливыми людьми

Назван необычный способ сделать секс ярче и чувственнее
#рейтинг
#россия
#счастье
#социальная поддержка
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках запланировано строительство жилого комплекса класса «комфорт-плюс»
20 марта 2024, 10:40

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье построят «1-й Химкинский» жилой комплекс класса «комфорт-плюс». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В первую очередь в жилом комплексе будут возводить три жилых дома, в которых будет подземный паркинг и детский сад на 500 мест.

«В первую очередь мы берем на себя ответственность сформировать сбалансированную городскую среду. Нам важно, чтобы архитектура нашего ЖК была гармонично интегрирована в окружающую территорию. С этой целью мы запроектировали корпуса жилых домов преимущественно средней и низкоэтажной застройки: перепады между секциями могут составлять до 10 этажей. Это дает ощущение пространства и красивые видовые характеристики квартир», – поделился управляющий партнер сегмента «Московская область» в ГК ФСК Даромир Обуханич.

Стоит отметить, что жилой комплекс будет расположен в квартале Ивакино.

Читайте также:

В Красногорске стартует строительство школы и детского сада

Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Климовске начнётся летом

В Балашихе продолжается строительство жилого комплекса «Пехра»
#московская область
#детский сад
#архитектура
#жк
#дома
#химки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Наро-Фоминском округе построят район с малоэтажными и индивидуальными домами
20 марта 2024, 10:37

Кластер со смешанной малоэтажной жилой застройкой создадут на территории Наро-Фоминского городского округа, площадь нового района-посёлка составит 855 гектаров, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Всего в кластере планируется возвести 790,2 тыс. квадратных метров жилья, из них 744 тысячи квадратных метров будут приходиться на таунхаусы и индивидуальные дома и 46 тысяч квадратных метров — на многоквартирные дома высотой не более четырёх этажей», — говорится в сообщении.
На территории кластера будет создана своя социальная инфраструктура: детские сады, которые смогут посещать в общей сложности 1230 малышей, школы на 2575 мест, а также поликлиника, рассчитанная на 336 посещений в смену. Кроме того, проектом предусмотрены спортивные объекты и зоны отдыха.

Читайте также:

Подмосковье поставило рекорд по вводу жилья

ЖК «Высокие Жаворонки» строится между Одинцово и Голицыно

В Красногорске стартует строительство школы и детского сада
#наро-фоминск
#строительство
#жильё
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Домодедово медик купил квартиру в рамках губернаторской программы
20 марта 2024, 10:13

Фото: istockphoto / Rawpixel

Медработник приобрел собственное жилье благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Иван Макаренко работает на Домодедовской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи».

«В молодости моя мама получила травму. Первой пришла на помощь бригада «скорой». Эта история произвела на нее такое впечатление, что она постоянно настраивала меня на медицину. И я рад, что выбрал именно эту специальность.<…> Подобрать хороший вариант не так-то просто. Мы хотели остаться в том районе, где жили, чтобы детям не пришлось менять школу. Подходящую просторную «двушку» продавала пара стоматологов», — поделился врач.

Стоит отметить, что пара с тремя детьми переехала в собственную квартиру из съемного жилья.

Читайте также:

Акушер из Ленинского округа воспользовалась программой «Социальная ипотека»

Инженер из Дубны купил квартиру в рамках программы «Социальная ипотека»

В Подмосковье для медицинских работников доступна бюджетная ипотека
#подмосковье
#помощь
#ипотека
#врач
#социальная ипотека
#скорая помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сына Вячеслава Зайцева госпитализировали из-за осложнений на фоне онкологии
20 марта 2024, 10:11

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

У 64-летнего Егора Зайцева вновь ухудшилось состояние из-за тяжёлой анемии. Ему потребовалась повторная госпитализация. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что сыну знаменитого модельера необходимо повторное переливание крови. По предварительным данным, процедура потребовалась на фоне прогрессирующей онкологии.

Уточняется, что состояние здоровья также ухудшают образования в толстом отделе кишечника и сбои в работе лёгких и печени. В настоящее время Зайцев находится в больнице.

Ранее сообщалось, что музыканта Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве. У него образовался тромб в ноге. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Сын модельера Зайцева допустил версию отравления отца

«Жанр не терпит дряхлости»: Как завершилась карьера главного «Казановы» Валерия Леонтьева

Сын Стивена Сигала женился на российской модели
#карьера
#сын
#госпитализация
#медики
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье упростили проверку земельного участка
20 марта 2024, 10:04

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Проверить, подходит ли тот или иной земельный участок в Московской области для строительства или ведения хозяйственной деятельности, стало проще благодаря новой опции на региональном портале госуслуг: теперь получить официальную информацию о пересечении участка с охранными зонами можно за один день, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Пользователям портала стала доступна услуга «Предоставление сведений о наличии скотомогильников, мелиорируемых земель и особо ценных сельскохозяйственных угодий». Для того, чтобы ей воспользоваться, достаточно отправить онлайн-запрос с кадастровым номером или географическими координатами участка. Благодаря оптимизации услуги можно узнать информацию сразу о нескольких участках. Ответ поступит в личный кабинет в течение дня», — объяснила глава министерства Надежда Куртяник.
Услуга предоставляется бесплатно. Воспользоваться её могут как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Читайте также:

В Подмосковье запустили электронный перечень особо ценных сельхозугодий

В Подмосковье заработал новый цифровой медицинский сервис

В приложение «МОё Подмосковье» добавили новые функции
#цифровизация
#портал
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#земельные участки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартует всероссийская благотворительная акция «Красная Гвоздика»
20 марта 2024, 09:56

Фото: istockphoto / Denis_Zai

В апреле на территории Московской области стартует ежегодная благотворительная акция «Красная Гвоздика». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Память Поколений».
С 10 апреля по 22 июня на территории России можно будет увидеть волонтеров, у которых можно будет приобрести значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Подмосковье также примет участие в акции.

Ни один день Победы не обходится без алых цветов – их дарят ветеранам и солдатам, возлагают к памятникам и вечному огню. Красные гвоздики прочно укоренились в сознании как символ мужества, благородства и отваги. А значки в виде этого цветка стали символом реальной помощи ветеранам. В распространении значков примут участие активисты волонтерского движения «Волонтеры Победы» и федеральной программы «Молоды душой». И с 10 апреля их можно будет встретить на центральных улицах своего города, в парках, скверах и на городских праздниках в специальной форме», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что собранные средства будут направлены на адресную помощь ветеранам Московской области. Кроме этого, акция проводится в России с 2016 года.

Читайте также:

В Подмосковье стартовала акция «Вежливый водитель автобуса»

Актёр Соколов устроит в Химках концерт в помощь Донбассу

Подмосковные юнармейцы присоединились к акции «Верни Герою имя»
#подмосковье
#помощь
#акция
#день победы
#волонтеры
#волонтёры победы
#акции
#активисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ко Дню космонавтики в России проведут онлайн-конкурс «Путь к звездам!»
20 марта 2024, 09:09

Фото: iStock/lexaarts

В России пройдёт четвёртый по счёту ежегодный онлайн-конкурс «Путь к звездам!», приуроченный к Международному Дню космонавтики, об этом сообщили в пресс-службе региональной общественной организации «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».
«К участию в конкурсе приглашаются граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и выше», — сообщили организаторы.

Продемонстрировать свой талант конкурсантам предлагается в восьми номинациях: вокал, песни из репертуара Иосифа Кобзона, художественное слово, музыкально-инструментальное искусство, хореография, авторская песня, оригинальный жанр и разговорный жанр.

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 28 апреля 2024 года. Более подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте soyuz-kultura.com.

Читайте также:

Ассоциация писателей и издателей России проводит конкурс «Литературные резиденции»

В Коломне проведут фестиваль-конкурс духовной поэзии

В России пройдёт посвящённый путешествиям конкурс «Культурные сокровища глазами молодых»
#конкурс
#космос
#творчество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прихожане стали зрителями ушедшей в порно священнослужительницы
Daily Mail: бывшая священнослужительница рассказала об интимных фото прихожан
20 марта 2024, 08:39

Фото: iStock/Denisfilm

Бразильская порномодель и бывшая священнослужительница Ана Акива заявила, что ее зрителями в OnlyFans стали прихожане, которым она проповедовала в церкви, передает Daily Mail.
Акива рассказала, что когда она ушла в порноиндустрию, то многие ее прихожане оставили церковь. По ее словам, некоторые признались, что во время ее работы священнослужительницей у них были эротические фантазии об Акиве.

Порномодель добавила, что бывшие прихожане пишут ей в OnlyFans и отправляют интимные фотографии, снятые в церковном туалете. Сообщается, что Акива испытывает шок.

Ранее сын покойного сенатора из Совета Федерации Владислав Тюльпанов признался, что живет с одной из главных порнозвезд России Катей Самбукой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Назван необычный способ сделать секс ярче и чувственнее

Ученые заявили о пользе «Виагры» для мозга

Врач рассказал, почему женщины имеют более высокие риски развития деменции
#секс
#церковь
#женщины
#фотография
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф