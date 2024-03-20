В российские школы могут вернуть оценку за поведение

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В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудят возможность вернуть в школы оценку за поведение, которая сможет влиять на баллы по ЕГЭ. Об этом рассказал «Коммерсанту» глава СПЧ Валерий Фадеев.
Глава рабочей группы, детский омбудсмен в Ульяновской области Екатерина Сморода ранее провела исследование, которое показало, что педагоги нередко сталкиваются с унижением, оскорблениями и хамством со стороны учеников. Иногда школьники еще и выкладывают это в интернет. У учителей «нет инструментов приструнить хулиганов», отметил Фадеев.
В связи с этим, по его словам, было предложено вернуть оценку за поведение, вплоть до снижения баллов на ЕГЭ.
Данное предложение будет обсуждаться с педагогами, психологами и другими экспертами на конференции, которую в ближайшее время проведет СПЧ.
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В связи с этим, по его словам, было предложено вернуть оценку за поведение, вплоть до снижения баллов на ЕГЭ.
«Если за ГТО и волонтерство баллы добавляют, то почему бы со злостных хулиганов эти баллы не снимать», — подытожил Фадеев.
Данное предложение будет обсуждаться с педагогами, психологами и другими экспертами на конференции, которую в ближайшее время проведет СПЧ.
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Ювелина Бернст