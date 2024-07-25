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Организация сопротивления «Русский Херсон» получила информацию о жестоком обращении украинских военных с мирными жителями Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«По словам губернатора, власти Киева заставляют жителей сёл на границе Херсонской и Николаевской областей уезжать, угрожая забрать детей силой. Таким образом, украинские военные пытаются скрыть от людей фортификационные работы, которые они проводят в этом районе, ожидая наступления российской армии», — говорится в материале РИА Новости.
Кроме того, в самом Николаеве ВСУ заложили взрывчатку под Варваровский мост и подготовили его к взрыву.
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