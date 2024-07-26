«‎Искандеры» нанесли удар по промзоне в Краматорске — видео

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В Краматорске российские военные расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесли ракетный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения боевиков Вооруженных сил Украины. Он попал на видео, которое опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в результате удара были уничтожены: пять единиц реактивных систем залпового огня «Град», пять танков, пусковая установка РСЗО «HIMARS» и до 10 боевых бронированных машин ВСУ.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Краматорске Донецкой области российскими военными был нанесен удар по складу ВСУ, где хранились дальнобойные ракеты. По его словам, взрыв ощущался даже в Славянске.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Краматорске Донецкой области российскими военными был нанесен удар по складу ВСУ, где хранились дальнобойные ракеты. По его словам, взрыв ощущался даже в Славянске.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Дарья Осипова