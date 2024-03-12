Протоиерей Димитрий Ильичёв оценил поручение Путина о воспитании

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Президент России Владимир Путин 11 марта дал поручение о проработке национального проекта по воспитанию «гармонично развитой личности» с учётом традиционных ценностей. Предложения по реализации данной инициативы должны быть представлены к 1 июля.
Русская православная церковь всегда выступала за сохранение традиционных ценностей, поскольку они все изначально основаны на евангельской истине, рассказал в беседе с «Радио 1» протоиерей Димитрий Ильичёв. Именно православие отмечает важность почитания родителей, крепкого брака, выступает за чёткую иерархию детей по отношению к родителям. Также традиционная церковь осуждает разводы и аборты.
Он подчеркнул, что церковь всегда будет поддерживать такие инициативы, как предложенный Путиным нацпроект по воспитанию.
При этом, отец Димитрий заявил, что проработка этого нацпроекта и сохранение традиционных ценностей не станет стартом для восстановления духовного образования на дошкольном и школьном уровнях. В настоящее время существуют специализированные православные детские сады, школы и гимназии. Обучение детей в таких заведениях – это всегда выбор родителей. При этом тенденция к развитию общего духовного образования вряд ли сейчас актуальна, поскольку далеко не все россияне готовы к этому, подчеркнул собеседник «Радио 1».
Вместе с тем, протоиерей напомнил, как в школах начали преподавать основы православной культуры. Реализовать этот проект было довольно трудно, но он всё же был осуществлён в ряде учебных заведений. Тогда детям начали рассказывать о Библии, Боге и заповедях. Он предположил, что расширение этого нацпроекта также может открыть больше возможностей для погружения детей в религию.
Однако в заключение отец Димитрий призвал всё-таки сосредоточиться на общем образовании, поскольку, если человек будет порядочным, у него уже самостоятельно может сформироваться интерес к религии.
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«Это всегда были те постулаты, которые воспитывали целые поколения русских людей, на них нация была крепкой. И даже тогда, когда в советское время религиозная составляющая была убрана из воспитания, обучения и в целом из жизни, мы видим, что именно традиционные ценности сохраняли нашу страну, в том числе и в военный, и в поствоенный периоды, поскольку любовь к родине – это тоже традиционная ценность, которая абсолютно согласна с евангельской истиной», – отметил настоятель Спасского храма города Ярославля.
При этом, отец Димитрий заявил, что проработка этого нацпроекта и сохранение традиционных ценностей не станет стартом для восстановления духовного образования на дошкольном и школьном уровнях. В настоящее время существуют специализированные православные детские сады, школы и гимназии. Обучение детей в таких заведениях – это всегда выбор родителей. При этом тенденция к развитию общего духовного образования вряд ли сейчас актуальна, поскольку далеко не все россияне готовы к этому, подчеркнул собеседник «Радио 1».
Вместе с тем, протоиерей напомнил, как в школах начали преподавать основы православной культуры. Реализовать этот проект было довольно трудно, но он всё же был осуществлён в ряде учебных заведений. Тогда детям начали рассказывать о Библии, Боге и заповедях. Он предположил, что расширение этого нацпроекта также может открыть больше возможностей для погружения детей в религию.
Однако в заключение отец Димитрий призвал всё-таки сосредоточиться на общем образовании, поскольку, если человек будет порядочным, у него уже самостоятельно может сформироваться интерес к религии.
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Анастасия Чинкова