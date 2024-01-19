Начался заочный конкурс фестиваля авторской песни «Гринландия»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Стартовал очередной заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Заочный этап конкурса пройдет под девизом «Я люблю тебя, Россия!».
«<…>О России написано немало стихов и песен. И все они — от русской классики до современной поэзии — пронизаны гордостью, теплотой и любовью. Мы ждем от поэтов и музыкантов новых произведений о любви и верности, патриотизме и семейных ценностях, нашей общей истории и Русском мире», — поделился организатор и идейный вдохновитель фестиваля, депутат Государственной Думы Олег Валенчук.
Кроме этого, подать заявку на участие модно до 30 апреля 2024 года.
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