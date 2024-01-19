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Школьникам предложили поучаствовать в творческом проекте «Возвращение к слову»

19 января 2024, 10:59
Фото: Союз кинематографистов России

Фото: Союз кинематографистов России

Российским школьникам предложили принять участие в проекте «Возвращение к слову», посвящённом 225-летию со дня рождения писателя А.С. Пушкина. Об этом «Радио 1» сообщили в Союзе кинематографистов России.
Проект подразумевает участие школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Им необходимо подготовить миниэкранизацию, видеоэссе или видеостихотворение.

Отмечается, что целью проекта стало пробуждение в подростках любви к русской классическом литературе путём вовлечения в аудиовизуальное творчество.Таким образом, молодёжь, часто просматривающая видеоклипы и различные блоги сможет тем же путём раскрыть для себя русскую литературу.


По итогам проекта, будут отобраны авторы лучших видеороликов, которые смогут вступить в кинокружки и киностудии в школах-партнёрах.

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#проект
#школьники
#творчество
#литература
#видео
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В посёлке Монино снесли аварийную водонапорную башню
19 января 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенную водонапорную башню снесли в посёлке Монино городского округа Щёлково, на освободившемся участке планируется провести озеленение, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Водонапорная башня, построенная ещё в 30-х годах прошлого века, находилась между домами №№5 и 7 по Авиационной улице. Башня давно не использовалась в системе водоснабжения посёлка, а в сентябре 2023 года на объекте частично обрушилась кирпичная кладка, поэтому прилегающую территорию пришлось огородить», — отмечается в сообщении.
Сейчас водонапорная башня снесена, участок расчищен от строительного мусора, а весной там посадят деревья и кустарники.

Всего в городском округе Щёлково выявлено 290 аварийных и недостроенных объектов, из которых 181 – самострой. В настоящее время снесли либо привели в соответствие с нормами 183 объекта, работы продолжаются.

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#монино
#снос
#аварийное здание
#мособлархитектура
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Комфорт и уединение: зачем собаке нужно своё место в доме
Кинологи рассказали, как правильно выбрать место для собаки в квартире
19 января 2024, 11:32

Фото: IStock/TatyanaGl

Независимо от того, спит вместе с вами в кровати питомец или нет, ему нужно своё место в доме. По мнению кинологов, у собак также, как и у людей, есть потребность в уединении. Собственное мест поможет любимцу чувствовать себя в безопасности.
«Бывают даже ситуации, когда питомец хочет спрятаться, например, от неожиданных гостей или уйти от назойливых игр, для этого ему необходимо своё собственное место», — рассказали «Радио 1» в Российской кинологической федерации.
Чтобы выбрать место для питомца, рекомендуется проследить, где чаще всего он играет с любимой игрушкой или где он любит отдыхать. В это место нужно положить мягкую лежанку или плед. Постепенно собака привыкнет к своему месту и будет считать его личным домиком.
«Такое место лучше выбирать вдали от проходов и сквозняков, убедитесь, что собаке будет комфортно: зимой питомец не должен лежать на сквозняке, а летом под палящим солнцем. Можно приобрести мягкую лежанку или клетку», – отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Чтобы приучить собаку к новому месту, оно должно ассоциироваться с чем-то приятным. Для этого постепенно нужно закреплять положительные ассоциации с командой «место».
«Например, награждайте питомца сразу, как он приходит к обозначенному для него месту в доме. Вы можете положить на лежанку любимые игрушки и лакомства собаки. За каждое возвращение питомца на место поощряйте его лакомством или игрой. Постепенно собака привыкнет к своему пространству и будет самостоятельно там отдыхать, без вашей команды», — уверены кинологи.
Также вы можно прятать лакомства рядом с лежанкой и побуждать питомца их найти. Формируя приятные ассоциации с местом, собака привыкнет и начнёт не только идеально выполнять команду «место», но и самостоятельно уединяться, когда ей захочется.

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#собаки
#кинологи
#квартира
#воспитание
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В Подмосковье многодетные семьи могут приобрести комфортное жилье
19 января 2024, 11:26

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Подмосковье помогает многодетным семьям приобрести собственное комфортное и удобное жилье. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Для многодетных семей в Московской области работает мера поддержки Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».

«Участниками могут быть семьи, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей. Многодетным родителям предоставляются жилищные субсидии в размере 100% расчетной стоимости жилья. Эта мера поддержки дает возможность большой семье купить комфортное и удобное для всех жилье», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что с начало года сертификаты на право получения субсидии получили уже 24 семьи, у которых в общей сложности воспитывается 181 ребенок. Кроме этого, сначала реализации программы субсидии на жилье получили 287 многодетных семей.

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#жильё
#субсидии
#право
#многодетная семья
#подмосковье
#поддержка
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Дольщики ЖК «Можайский» начали получать квартиры после десяти лет ожидания
19 января 2024, 11:25

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ключи начали выдавать дольщикам подмосковного долгостроя ЖК «Можайский», квартиры получат 128 собственников, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Комплекс из двух 15-этажных секций достроен, введён в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учёт, началась выдача ключей владельцам квартир», — отмечается в сообщении.
Жилой комплекс «Можайский» в одноимённом городском округе начали строить в 2013 году, однако два года спустя работы были остановлены из-за финансовых проблем у застройщиков. Возведение ЖК возобновили после того, как в 2021 года проблемный объект передали подмосковному Фонду защиты прав участников долевого строительства.

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#дольщики
#долгострой
#можайск
#недвижимость
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В России стартует патриотический конкурс «Они сражаются за»
19 января 2024, 11:19

Фото: Союз кинематографистов России

В России объявили начало патриотического конкурса «Они сражаются за». Об этом «Радио 1» сообщили в Союзе кинематографистов России.
К участию в конкурсе приглашаются ученики 1-11 классов. Им предлагается создать тематические клипы вертикального формата длительностью 30 секунд, которые будут размещены на странице сообщества «Они сражаются за» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы проекта убеждены, что члены семей участников СВО, которые примут участие в конкурсе, смогут выразить гордость за своих близких. Остальные школьники могут выразить благодарность российским военным.

Кроме того, посредством массового распространения предоставленных роликов, большое количество представителей российской молодёжи сможет сформировать у себя исторически-нравственное сознание.

По итогам конкурса, будут выбраны пять победителей, которым предоставят возможность посетить Москву. В столице для них организуют культурную программу.

Остальные участники конкурса получат электронные дипломы и сувениры.

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#россия
#патриотизм
#видео
#школьники
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«Сейчас уже все прячутся»: РБК сделал репортаж с улиц и из подвалов Белгорода
Журналисты РБК сделали репортаж с улиц и из подвалов Белгорода
19 января 2024, 11:13

Фото: istock / frantic00

30 декабря жители Белгорода столкнулись с самыми мощными ударами ВСУ с начала СВО. РБК посетили город и рассказали, что изменилось после ракетного удара.
Белгород атаковали ракетами «Ольха» с кассетными частями и боеприпасами Vampire. В результате атак погибли 25 человек, более ста получили ранения.

«Раньше люди настороженно относились к хлопкам от сбитых ракет, но довольно беспечно. Могли посмотреть на работу ПВО. Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся», — рассказал белгородец Дмитрий.
Местные жители отметили, что стали вздрагивать от громких звуков. Теперь остановки в городе стали укрытиями, где можно спрятаться от снарядов.

Власти Белгорода также установили на улицах специальные укрытия, где можно спрятаться от обстрела. Они обложены мешками с песком или бетонными блоками, а снаружи ярко-красной краской написано: «Укрытие».

Из тех, с кем пообщались журналисты, покинуть Белгород не решился никто. Кто-то не готов оставить родителей и родственников, а кто-то изменить жизнь.

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#пво
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Начался заочный конкурс фестиваля авторской песни «Гринландия»
19 января 2024, 11:07

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Стартовал очередной заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Заочный этап конкурса пройдет под девизом «Я люблю тебя, Россия!».


«<…>О России написано немало стихов и песен. И все они — от русской классики до современной поэзии — пронизаны гордостью, теплотой и любовью. Мы ждем от поэтов и музыкантов новых произведений о любви и верности, патриотизме и семейных ценностях, нашей общей истории и Русском мире», — поделился организатор и идейный вдохновитель фестиваля, депутат Государственной Думы Олег Валенчук.

Стоит отметить, что желающие смогут принять участие таких номинациях как Автор слов и музыки», «Автор музыки», «Автор слов», «Поэт», «Исполнитель» и «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив».

Кроме этого, подать заявку на участие модно до 30 апреля 2024 года.

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Акция «Тотальный диктант-2024» пройдёт в Центральном федеральном округе
19 января 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Detry26

Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» проводит в Центральном федеральном округе акцию «Тотальный диктант-2024». Она пройдёт 20 апреля нынешнего года.
Это ежегодное культурно-просветительское мероприятие, целью которого является повышение уровня грамотности населения страны, а также формирование и стимуляция интереса у людей к изучению русского языка. Данная общественная инициатива реализуется силами организаторов-добровольцев при участии и помощи партнёров, спонсоров и грантодателей.

Контактным лицом по вопросам организации и реализации акции является координатор российских городов Татьяна Гончарова. Телефон: 7(923) 409-1730. Подробную информацию о проведении акции можно узнать на сайте: www.totaldict.ru.

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#мероприятия
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Енотовидный матриархат и пушистый антистресс в Подмосковье
19 января 2024, 11:00

Фото: Радио 1

Жители Москвы и области снимают стресс с енотами. Зверьки безопасны, но только при соблюдении правил.
Контактные зоопарки популярны в центральном регионе более 10 лет. За это время бизнес на общении с мелкими млекопитающими набрал невероятные обороты. В чём секрет «пушистой фирмы», рассказали непосредственно сотрудники Люберецкого центра «Планета енотов».


Шерстяные Арни
«Если енот упадёт с третьего этажа, ему ничего не будет, он этого даже не почувствует. Дело в том, что у них очень плотная шкура, и скелет спрятан глубоко под ней. Когда они падают, никаких повреждений они не получают», – рассказала экскурсовод Анна.
А вот если еноты чего-то пугаются, притворяются мёртвыми – так у них работает система защиты, добавила специалист.
«Ещё один интересный факт – у них матриархат, главная в стае всегда самочка. Кроме того, у них именно самки выбирают себе одного партнёра на всю жизнь. И ещё у них минимальная норма сна – 16 часов в сутки, и это только в летний период. Зимой они могут просто спать целый день», – сказала собеседница «Радио 1».

Антистресс с когтями

По словам Анны, в центр приходит совершенно разномастная публика: школьники, родители с детьми, влюблённые пары и компании взрослых. Животные знают, как вести себя с гостями, и общение с ними почти безопасно. Однако это верно только в том случае, если соблюдать определённые правила.
«Посетители часто боятся когтей енотов. Нужно соблюдать все правила, еноты никогда не укусят и сильно не поцарапают. У меня вот вообще нет никаких следов! Кстати, еноты знают, кто здесь гости и как себя с ними вести. Кому-то зверьки нравятся, кто-то их побаивается. Но в целом, конечно, они действуют как антистресс», – заверила Анна.

Однако еноты – в первую очередь хищники. Поэтому даже в условиях контактных зоопарков они могут нанести вред человеку, не соблюдающему правила поведения со зверьками. Так, например, в начале 2023 года посетительницу выставки ручных животных «Тут Енот» в Москве укусил енот. Инцидентом заинтересовался Роспотребнадзор. В итоге надзорное ведомство нашло около десятка нарушений, и работу выставки приостановили.

Анна рассказала, как начинал работать центр, который сейчас представляет собой дом для восьми животных. Половину питомцев взяли из закрывающегося контактного зоопарка.
«Из контактного зоопарка мы забрали Фёклу, Томаса, Лизу и коати Кекса (млекопитающее из рода носух семейства енотовых, – ред.) – и открыли центр. Остальные пять енотиков потом родились здесь – это Чика, Эльфика, Афина и Кузя с Амуром», – рассказала собеседница «Радио 1».


Однако спустя некоторое время, по её словам, Томаса пришлось отдать соседу одной из сотрудниц. Дело в том, что, когда дети пушистого хищника начали подрастать, отец стал воспринимать их как соперников. И в этом, как заключила экскурсовод, – ещё одна загадочная особенность енотовидных.

Анна добавила, что в планах центра – открыть филиалы ещё в нескольких городах в Московской области.

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#московская область
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