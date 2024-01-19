Школьникам предложили поучаствовать в творческом проекте «Возвращение к слову»

Фото: Союз кинематографистов России
Российским школьникам предложили принять участие в проекте «Возвращение к слову», посвящённом 225-летию со дня рождения писателя А.С. Пушкина. Об этом «Радио 1» сообщили в Союзе кинематографистов России.
Проект подразумевает участие школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Им необходимо подготовить миниэкранизацию, видеоэссе или видеостихотворение.
Отмечается, что целью проекта стало пробуждение в подростках любви к русской классическом литературе путём вовлечения в аудиовизуальное творчество.Таким образом, молодёжь, часто просматривающая видеоклипы и различные блоги сможет тем же путём раскрыть для себя русскую литературу.
По итогам проекта, будут отобраны авторы лучших видеороликов, которые смогут вступить в кинокружки и киностудии в школах-партнёрах.
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Отмечается, что целью проекта стало пробуждение в подростках любви к русской классическом литературе путём вовлечения в аудиовизуальное творчество.Таким образом, молодёжь, часто просматривающая видеоклипы и различные блоги сможет тем же путём раскрыть для себя русскую литературу.
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Анастасия Чинкова