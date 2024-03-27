Над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов Vampire

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Дежурные средства ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Попытка атаки была совершена около 20:30 мск.
Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. В городе выбило окна в 26 квартирах, в двух поликлиниках и складском корпусе детской больницы. Небольшие повреждения получили три детских сада и школа. Также были повреждены восемь автомобилей, два из которых полностью сгорели. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.
В поселке Дубовое в трех квартирах посекло окна, в одном из частных домов пострадали кровля и забор. Под удар попал автомобиль. В селе Репное осколки повредили три машины.
Сейчас в вышеуказанных районах работают сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.
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Ювелина Бернст