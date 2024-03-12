Украинский беспилотник упал на крышу ТЦ около ж/д вокзала в Белгороде

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В Белгороде на крышу торгового центра возле железнодорожного вокзала упал украинский беспилотник, пострадавших нет, сообщает губернатор Гладков.
В настоящее время оперативные службы перекрыли Вокзальную улицу, территория вокруг торгового центра оцеплена.
По предварительным данным, пострадавших среди людей нет, поврежден один припаркованный возле ТЦ автомобиль. На месте падения беспилотника работают оперативных службы. Движение общественного транспорта после инцидента осуществляется в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что другой украинский беспилотник атаковал здание администрации Белгорода, пострадали два человека. В результате атаки в здании выбило окна, двери, был посечен фасад.
По сообщениям губернатора Гладкова, во вторник 12 марта ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России, максимально приближенные к государственной границе с Украиной.
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По предварительным данным, пострадавших среди людей нет, поврежден один припаркованный возле ТЦ автомобиль. На месте падения беспилотника работают оперативных службы. Движение общественного транспорта после инцидента осуществляется в штатном режиме.
По сообщениям губернатора Гладкова, во вторник 12 марта ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России, максимально приближенные к государственной границе с Украиной.
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Мария Федоровцева