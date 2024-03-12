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Украинский беспилотник упал на крышу ТЦ около ж/д вокзала в Белгороде

12 марта 2024, 15:36
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В Белгороде на крышу торгового центра возле железнодорожного вокзала упал украинский беспилотник, пострадавших нет, сообщает губернатор Гладков.
В настоящее время оперативные службы перекрыли Вокзальную улицу, территория вокруг торгового центра оцеплена.

По предварительным данным, пострадавших среди людей нет, поврежден один припаркованный возле ТЦ автомобиль. На месте падения беспилотника работают оперативных службы. Движение общественного транспорта после инцидента осуществляется в штатном режиме.


Ранее сообщалось, что другой украинский беспилотник атаковал здание администрации Белгорода, пострадали два человека. В результате атаки в здании выбило окна, двери, был посечен фасад.

По сообщениям губернатора Гладкова, во вторник 12 марта ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России, максимально приближенные к государственной границе с Украиной.

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#россия
#украина
#всу
#белгородская область
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Пушилин: ВС РФ освободят все города ДНР
12 марта 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС России обязательно освободят все города и населённые пункты ДНР.
«Освобождены будут населённые пункты, я говорю и про Славянск, и про Краматорск, и про Константиновку, и про Красноармейск, и про Селидово, и про Димитров, и про все другие населённые пункты, которые являются нашими, в рамках закреплённых границ. <...> Конечно же, мы ждём этого», — отметил в беседе с RT Пушилин.

Он подчеркнул, что и со стороны Республики, и со стороны ВС РФ делается всё возможное для того, чтобы максимально сохранить целостность и не допустить больших разрушений населённых пунктов.

Ранее Денис Пушилин заявлял, что западные страны переоценили американские танки Abrams, отправленные на Украину.

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#донбасс
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#вс рф
#денис пушилин
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Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью
12 марта 2024, 15:10

Фото: iStock/rancho_runner

Дежурные средства ПВО пресекли попытки совершения терактов на территории России. Об этом Минобороны РФ сообщили в своём Telegram-канале.
Отмечается, что киевский режим пытался произвести атаки на российские территории. Средства ПВО в течение часа, 12:40 до 13:40, сбивали украинские беспилотники самолётного типа.

В результате было уничтожено четыре беспилотника стороны противника в небе над Курской областью.

Ранее в этот день сообщалось, что украиснкий беспилотник атаковал здание администрации в Белгороде. В результате атаки пострадали два человека, в здании выбило стёкла и двери.

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#курская область
#беспилотник
#россия
#украина
#атака
#пво
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Школьники Куpска будут переведены на диcтанционное обучение
Мэр Куцак: Школьников в Курске переведут на дистанционное обучение
12 марта 2024, 14:55

Фото: iStock/Drazen Zigic

В связи с пoследними событиями школьники в Курске будут переведены на дистанционное обучение из соображений норм безопасности, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игoрь Куцак.
В Курске сохраняется сигнал ракетной опасности, который был объявлен с утра. В силу этого мэр города сообщил о переводе школьников на домашнее обучение. Он также уточнил, что в дeтсадах будут организованы дежурные группы на случай, если родителям будет не с кем оставить детей дома.

Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил о попытках украинских ДРГ прорваться на территории Курской и Белгородской областей России. Кроме того, в ночь на 12 марта вооруженные силы РФ ликвидировали в небе над регионом одиннадцать украинских беспилотников (БПЛА). Один из дронов атаковал здание администрации Белгорода, пострадали два человека.

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#курская область
#бпла
#украина
#белгородская область
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Минобороны показало кадры уничтожения украинской пусковой установки РСЗО HIMARS
12 марта 2024, 14:36

Фото: istock / vadimrysev

Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS. Кадры поражения 12 марта опубликовало Министерство обороны России в Телеграм-канале.
«Уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — сообщается в сводке оборонного ведомства.
Помимо этого, российская армия поразила скопления живой силы и военной техники ВСУ в 132 районах.

Также стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Беспилотник атаковал здание администрации Белгорода
Гладков: БПЛА врезался в здание администрации Белгорода
12 марта 2024, 14:30

Фото: iStock/yucelyilmaz

Украинский беспилотник атаковал здание администрации Белгорода, пострадали два человека. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Гладкова, в результате атаки вражеского беспилотника в здании городской администрации выбило окна, также посечен фасад. На место прибыли сотрудники городских спецслужб.

12 марта украинская сторона устроила массированную атаку на регионы России. Больше всего страдает Белгородская и Курская области. Туда же попытались прорваться украинские ДРГ.

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Житель Горловки подорвался на мине «Лепесток»
12 марта 2024, 14:23

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Мирный житель подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Горловке. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.
Отмечается, что инцидент произошёл в посёлке шахты имени Гагарина. К счастью, мужчина остался жив, однако получил серьёзные ранения. Он случайно наступил на мину, которая предназначена для повреждения ног и приводится в действие, если на неё наступить.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, неоднократно наблюдало применение украинской армией кассетных боеприпасов с минами типа «Лепесток».

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Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись к северо-западу от Работино
12 марта 2024, 14:15

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные продвинулись на северо-запад от Работино. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Также он отметил, что в самом селе продолжаются ожесточённые бои.

Ранее Рогов сообщал, что активные бои ведутся сразу на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Так, боестолкновения наблюдаются в селе Вербовое, недалеко от сёл Жеребянки и Пятихатки, а также северо-восточнее города Васильевка.

Рогов добавил, что ВСУ перебрасывают в Работино подразделения своих войск с авдеевского направления.

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#вс рф
#всу
#запорожская область
#спецоперация
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Армия России взяла под контроль населенный пункт Невельское в ДНР
Минобороны РФ: Армия России освободила населенный пункт Невельское в ДНР
12 марта 2024, 14:07

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные полностью освободили от ВСУ населенный пункт Невельское в ДНР, теперь он находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, российским военным на данном направлении удалось нанести поражение украинским формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад.

За минувшие сутки потери ВСУ составили около 350 человек живой силы. Так же ВСУ лишились здесь двух танков, четырех автомобилей и САУ «Гвоздика».

Ранее стало известно, что жители территорий ДНР, которые временно находятся под контролем ВСУ, с нетерпением ждут прихода российской армии. Об этом сообщает корреспондент голландского издания NRC, который смог пообщаться с местным населением, а также украинскими бойцами.

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#человек
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#минобороны рф
#вс рф
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В Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ
Минобороны: украинские ДРГ попытались прорваться в РФ на трёх направлениях
12 марта 2024, 13:59

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинских военнослужащих прорваться в Белгородскую и Курскую области. Об этом информирует Министерство обороны России в Телеграм-канале.
По информации ведомства, ночью после обстрела гражданских объектов ВСУ при поддержке танков и бронемашин пытались сразу с трёх направлений зайти на территорию РФ в районе Белгородской области.

«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка», — сказано в сообщении МО РФ.
Вместе с этим около населенного пункта Теткино в Курской области ВС РФ отразили четыре атаки диверсионно-разведывательных групп.

Ранее сообщалось, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Невельское в ДНР.

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