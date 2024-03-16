Появились фото последствий обстрела Белгорода

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» были сбиты ПВО на подлёте к Белгороду. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава Белгородской области вместе с начальником Главного регионального управления МЧС России Сергеем Потаповым и мэром Белгорода Валентином Демидовым прошёл по местам прилётов.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
По словам Гладкова, в результате обстрела погибли двое мирных жителей. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд. Затем машина врезалась в автобус, но его пассажиры, к счастью, не пострадали.
Вторым погибшим стала женщина, которая вместе с сыном пошла кормить собак в гаражный кооператив. В этот момент туда упал снаряд. За жизнь её сына, который получил осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки, борются врачи.
Также в результате обстрела получили повреждения постройки Белгорода. В семи жилых многоквартирных домах выбиты окна. Незначительно пострадали два соцобъекта и два хозяйствующих объекта. Предварительно повреждены 15 авто.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В Белгородском районе были повреждены шесть частных домов и две придомовые постройки. Осколками было посечено здание торгового центра «Сити Молл».
В настоящее время оперативные службы работают над устранением последствий обстрела.
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Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Вторым погибшим стала женщина, которая вместе с сыном пошла кормить собак в гаражный кооператив. В этот момент туда упал снаряд. За жизнь её сына, который получил осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки, борются врачи.
Также в результате обстрела получили повреждения постройки Белгорода. В семи жилых многоквартирных домах выбиты окна. Незначительно пострадали два соцобъекта и два хозяйствующих объекта. Предварительно повреждены 15 авто.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В Белгородском районе были повреждены шесть частных домов и две придомовые постройки. Осколками было посечено здание торгового центра «Сити Молл».
В настоящее время оперативные службы работают над устранением последствий обстрела.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова