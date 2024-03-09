Над Белгородской областью сбили беспилотник

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Средства противовоздушной обороны днем 9 марта сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.
Ранее также сообщалось о том, что противовоздушная оборона успешно отразила крупномасштабную атаку дронов ВСУ на южные регионы в течение ночи.
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«Девятого марта, около 14:15 по московскому времени, была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением воздушного беспилотного летательного аппарата на объекты на территории России. Украинский беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области», — заявили в военном ведомстве.
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Артем Кузьмин