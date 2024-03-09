Над Белгородской областью сбили беспилотник

9 марта 1934-го года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР родился Юрий Гагарин. О жизни первого космонавта уже неоднократно писали, снимали биографические фильмы, однако некоторые факты стали известны лишь полтора года назад, когда его личное дело было рассекречено. Об интересных деталях из жизни Гагарина и его историческом полете в космос, читайте в материале «Радио 1».