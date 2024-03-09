Губернатор сообщил о «массовой атаке БПЛА» на Таганрог

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Средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
К данному часу последствия на земле уточняются, добавил он. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 8 марта 15 БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, в ночь на 9 марта был уничтожен беспилотник в небе над Курском. В приграничных регионах России действует повышенный уровень террористической опасности.
В Таганроге такие атаки происходят редко, в последний раз — в июле 2023 года. Тогда сбитая украинская ракета упала в центре города, в результате чего пострадали более 20 человек. В том же месяце БПЛА упал в хуторе Дарагановка близ города, тогда были повреждены частный дом и машина.
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 8 марта 15 БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, в ночь на 9 марта был уничтожен беспилотник в небе над Курском. В приграничных регионах России действует повышенный уровень террористической опасности.
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Ювелина Бернст