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Сенатор Джабаров предложил отодвинуть границу Украины после массовой атаки БПЛА

09 марта 2024, 12:30
Фото: istockphoto/alzay

Фото: istockphoto/alzay

Границу России и Украины следует переместить. Это поможет в дальнейшем избежать массовых атак беспилотников, подобных той, что произошла в ночь на 9 марта, с территории государства, ставшего враждебным.
Такое мнение высказал в беседе с изданием «Лента.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По мнению сенатора, только перемещение границы «оставшейся» Украины как можно дальше от российских территорий способно обезопасить регионы страны от террористических атак со стороны киевского режима.

Джабаров отметил, что это понимают и российские военные, и политическое руководство страны. Наилучшим вариантом, считает он, было бы дойти до западных границ Украины, чтобы навсегда положить конец проекту «Антироссия», взращиваемому Западом на территории Незалежной.


Напомним, в министерстве обороны сообщили об уничтожении силами ПВО 47 украинских беспилотников в ночь на 9 марта. Дроны пытались атаковать Белгородскую, Волгоградскую, Курскую и Ростовскую области.

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Хуситы атаковали американские эсминцы в Красном море
09 марта 2024, 12:06

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Военно-морские силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по коммерческому судну Propel Fortune и нескольким эсминцам Военно-морских сил США.
Об этом заявил представитель военного командования движения, начальник управления морально-психологической подготовки министерства обороны Йемена, как называется его должность в хуситской иерархии, Яхья Сариа. В эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah он уточнил, что торговое судно было атаковано в Аденском заливе, а военные корабли — в Красном море. Для ударов было использовано 37 БПЛА, добавил Сариа.

По его словам, обе атаки увенчались успехом, а все намеченные цели были поражены. Сария также подчеркнул, что удары по американским (и не только) кораблям в Красном море будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся военные действия в секторе Газа.

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Власти Армении заявили о работе над идеей вступления в Евросоюз
09 марта 2024, 11:49

Фото: iStock/Wirestock

Армения занимается вопросом вступления в Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел Арарат Мирзоян телеканалу TRT World.
Он назвал присоединение к Союзу новыми возможностями и подчеркнул, что власти страны активно прорабатывают ответы на различные вызовы, которые были брошены Армении за несколько последних лет.

«Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС», — добавил Мирзоян.
Прежде сообщалось, что Армения приостановила участие в соглашении о коллективной безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
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#рф
#соглашение
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Залужный официально признан негодным к воинской службе
09 марта 2024, 10:47

Фото: istockphoto/Irina Piskova

После отставки с поста главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерий Залужный прошёл медицинскую комиссию. Врачи по её итогам официально признали его негодным к воинской службе.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают украинские СМИ. Утверждается, что Залужный ранее сам писал заявление об увольнении из армии, так как знал, что «ему ничем не дадут командовать». По данным источников, бумага несколько недель пролежала на столе министра обороны Украины Рустема Умерова, пока Зеленский не уволил главкома ВСУ. Сообщается, что генерал просил об отставке, так как хотел продолжать работать в других сферах.

Позже Зеленский объявил, что Залужный отправится послом в Великобританию, так как генерал сам хотел заняться дипломатической деятельностью. Западные СМИ считают это назначение ссылкой, которая позволит киевскому лидеру избавиться от опасного противника. С ними солидарен бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин, который считает, что бывший главком ВСУ будет бесповоротно выдавлен из политики, если примет предложение Зеленского.

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В США придумали, как помочь Украине
Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают пакет помощи Киеву в кредит
09 марта 2024, 10:31

Фото: iStock/ValleraTo

Члены Республиканской партии в Конгрессе США разрабатывают альтернативный вариант пакета помощи для Украины, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники. По их информации, часть этой помощи может быть предоставлена в виде кредита.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, ответственные за национальную безопасность, работают над разработкой собственного пакета помощи для Украины, сообщает телеканал.

Ранее было объявлено, что правление Международного валютного фонда планирует выделить транш в размере $880 миллионов Украине во второй половине марта. Уточняется, что эти средства будут предоставлены через механизм расширенного кредитования.

Кроме того, стало известно, что Киев разработал специальный план для сохранения финансовых поступлений от МВФ в случае, если США не смогут принять решение по поддержке Украины или такая поддержка будет окончательно блокирована.

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Польша поддержала введение войск НАТО на Украину
Глава МИД Польши Сикорский не стал исключать отправку войск НАТО на Украину
09 марта 2024, 09:59

Фото: iStock/breakermaximus

Западные военные могут быть отправлены на Украину для участия в военных действиях. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, приводит его слова издание Rzeczpospolita.
Он также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об «устрашении Москвы» и заявил, что силы НАТО на Украине не являются чем-то невообразимым».

Напомним, ранее об отправке военных блока на Украину заявил французский лидер, при этом его инициативу не поддержали многие политики Запада.

Сикорский подчеркнул, что Владимир Путин не должен быть спокоен на счет того, что Запад не предпримет ничего креативного.

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#запад
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«Политика»: Германия активно готовится к войне с Россией
09 марта 2024, 09:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не раз заявлял, что все его действия направлены на то, чтобы страна не оказалась вовлечённой в украинский конфликт. Однако наделе ФРГ даже особо не скрывает, что готовится к войне с Россией.
Об этом пишет обозреватель сербского издания «Политика». В публикации указано, что немецкое федеральное правительство, заявляя о необходимости быть готовыми к оборонительным действиям, направляет всё новые и новые средства на военные нужды. Наращивается производство боеприпасов, обновляются системы противовоздушной обороны, разрабатываются новые командные и контрольные системы, а также разведывательные платформы, включая спутники и дроны.

Автор материала также считает, что Германия пойдёт на эскалацию конфликта на Украине, чтобы спасти Киев от краха, а потому Берлин отправит ВСУ ракеты Taurus, против чего Шольц ранее неизменно возражал. Не исключено, что и солдаты бундесвера отправятся туда. Причём сделано всё это будет тайно, как это произошло с Минскими соглашениями, которые никто в Киеве и на Западе не собирался соблюдать, а нужны они были лишь для того, чтобы выиграть время и лучше подготовиться к войне.

В заключение обозреватель задаётся риторическим вопросом: как можно доверять словам немецких политиков, военные амбиции которых со временем не только не уменьшаются, а, напротив, неизменно растут?

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#шольц
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Британия обвинила Зеленского в раскрытии секретной базы с иностранцами в Одессе
09 марта 2024, 09:22

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл координаты секретной базы в Одессе, где готовились иностранные специалисты по управлению морскими БПЛА.
По его словам, передвижение украинского лидера отслеживали ВС РФ. Таким образом им удалось выяснить местоположение базы.

«Русские отслеживали его передвижение. Таким образом, они узнали координаты базы, а затем нанесли удар», — заявил Меркурис.

Он пояснил, что Зеленский прибыл на базу для того, чтобы вручить награды военным, которые наносят удары по российским морским судам. В результате атаки ВС РФ по центру, погибли бойцы ВСУ, что может вызвать гнев у западных союзников Киева, заключил британский аналитик.

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#удар
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Путину предоставят предложения по денонсации международных соглашений
09 марта 2024, 06:35

Фото: РИА Новости/ Михаил Метцель

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев сообщил, что президенту России Владимиру Путину будут предоставлены для денонсации невыгодные для страны международные договоры, передает ТАСС.
Соответствующие предложения предоставят главе государства по готовности в соответствии с его правом инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров по Конституции РФ.

На сегодняшний день Россия состоит в более 15 тыс. международных договоров, проинформировал Косачев. При этом большая часть из этих документов, по его словам, заключена «с недружественными странами».

6 февраля председатель Совфеда Валентина Матвиенко внесла предложение «провести ревизию» соглашений и расторгнуть с «враждебными странами» те, которые теперь невыгодны для России.

На заседании в тот же день СФ одобрил законопроект о денонсации соглашения о рыболовстве с Великобританией, он был заключен в 1956 году.

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Трамп встретился с Орбаном в своем поместье во Флориде
09 марта 2024, 06:21

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши.
Он рассказал, что беседа Трампа и Орбана длилась около часа. В переговорах также приняли участие их ближайшие сотрудники. После встречи программа должна продолжиться совместным ужином и концертом.

По данным венгерской стороны, темами переговоров стали конфликт на Украине и американско-венгерские отношения. Орбан 7 марта посетил Вашингтон, выступив в консервативном исследовательском центре Heritage Foundation. Он прибыл в США не по приглашению Белого дома.

Это уже третья личная встреча Трампа и Орбана. При этом премьер-министр Венгрии никогда не встречался с действующим президентом США Джо Байденом.

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