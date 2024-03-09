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Границу России и Украины следует переместить. Это поможет в дальнейшем избежать массовых атак беспилотников, подобных той, что произошла в ночь на 9 марта, с территории государства, ставшего враждебным.
Такое мнение высказал в беседе с изданием «Лента.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По мнению сенатора, только перемещение границы «оставшейся» Украины как можно дальше от российских территорий способно обезопасить регионы страны от террористических атак со стороны киевского режима.
Джабаров отметил, что это понимают и российские военные, и политическое руководство страны. Наилучшим вариантом, считает он, было бы дойти до западных границ Украины, чтобы навсегда положить конец проекту «Антироссия», взращиваемому Западом на территории Незалежной.
Напомним, в министерстве обороны сообщили об уничтожении силами ПВО 47 украинских беспилотников в ночь на 9 марта. Дроны пытались атаковать Белгородскую, Волгоградскую, Курскую и Ростовскую области.
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Джабаров отметил, что это понимают и российские военные, и политическое руководство страны. Наилучшим вариантом, считает он, было бы дойти до западных границ Украины, чтобы навсегда положить конец проекту «Антироссия», взращиваемому Западом на территории Незалежной.
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Александр Бойцов