Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

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В 12:30 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.
В заявлении отмечается, что эта операция пресекла попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников типа самолета по объектам на территории Российской Федерации. Также отмечается, что ночью российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью и один над Белгородской областью.
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Артем Кузьмин