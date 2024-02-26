Украинский беспилотник сбит на подлете к Белгороду

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На подлете к Белгороду система ПВО сбила украинский беспилотник. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что при украинской атаке никто из местных жителей не пострадал. Также нет разрушений на земле.
По словам губернатора, 25 февраля украинские военные атаковали пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, в том числе шесть взрывных устройств с дронов. Также были проведены атаки с использованием 11 дронов. Еще один беспилотник сбили в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной.
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Элина Позднякова