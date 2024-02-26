В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

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Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской область.
По словам губернатора, 25 февраля украинские военные атаковали пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, в том числе шесть взрывных устройств с дронов. Также были проведены атаки с использованием 11 дронов. Еще один беспилотник сбили в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной.
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Элина Позднякова