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В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Минобороны: в небе над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
26 февраля 2024, 12:44
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской область.


Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли шесть районов региона 60 раз за прошедшие сутки. При этом он отметил, что пострадавших нет.

По словам губернатора, 25 февраля украинские военные атаковали пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, в том числе шесть взрывных устройств с дронов. Также были проведены атаки с использованием 11 дронов. Еще один беспилотник сбили в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной.

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В ВСУ подтвердили выход из села Ласточкино под Авдеевкой
26 февраля 2024, 13:23

Фото: iStock/Michele Ursi

Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что подразделения ВСУ покинули населенный пункт Ласточкино под Авдеевой.
«Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении», — рассказал Лиховой.

Накануне Лиховой сообщал, что украинские военные отошли к западной границе населённого пункта, где заняли подготовительные оборонительные позиции. При этом днём ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что ВСУ заявили о выходе из Ласточкино. Решение о покидании своих позиций украинские военные приняли из-за возникшей угрозы их флангам и маршрутам.

В российским Минобороны также официально заявили об освобождении Ласточкино от ВСУ.

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#военные
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#минобороны
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В ГУР подсчитали число изготовленных боеприпасов в России
Замглавы ГУР Скибицкий: РФ изготовила два млн боеприпасов в 2023 году
26 февраля 2024, 13:10

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Россия смогла изготовить два миллиона боеприпасов в 2023 году, а на 2024 планирует изготовить еще 2,7 млн. Об этом заявил замглавы ГУР Скибицкий.
«РФ смогла изготовить два миллиона боеприпасов за год, а на этот год хочет выйти на 2,7 миллиона. ЕС тем временем обещает Украине один миллион снарядов в год», — заявил Скибицкий.

При этом, по предварительным данным, из первого миллиона к обещанному сроку западные союзники передадут Украине лишь около 600 тысяч боеприпасов.

Скибицкий также сообщил, что на текущий февраль Россия собиралась выпустить по Украине 130 ракет класса «Искандер», «Калибр», Х-101, Х-32, «Кинжал». При этом он уточнил, что в РФ создан центр, где специалисты занимаются разработкой комплектующих взамен иностранным.

Также, по его словам, Россия планирует задействовать против Украины порядка 300 боевых самолетов.

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Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине
Захарова заявила, что ЦРУ дает ВСУ координаты для нанесения ударов по России
26 февраля 2024, 12:29

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЦРУ предоставляет Украине разведданные для проведения целенаправленных ракетных ударов по российским войскам, пишут «Известия».
«США и Великобритания не ограничиваются только ЦРУ... они предоставляют координаты и данные украинским вооруженным силам для нанесения ударов, в том числе из поставок вооружений по линии НАТО», — отметила она.
В конце декабря был нанесен удар по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Этот инцидент привел к гибели 21 человека, а более ста жителей города пострадали. В конце января Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, который перевозил на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза показала, что борт поразила американская система Пэтриот с использованием двух ракет MIM-104A.

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Сырский признал тяжелую обстановку для ВСУ на многих направлениях
Сырский: после потери Авдеевки и Крынок обстановка для ВСУ стала сложной
26 февраля 2024, 12:13

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынужден признать тяжелую обстановку для ВСУ на многих направлениях после потери Авдеевки и Крынок.
Он пояснил, что совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили командные пункты ВСУ в зоне ведения боевых действий.

«Заслушали командующих группировок войск относительно ситуации на участках их ответственности. ВС РФ регулярно штурмуют позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля», - написал Сырский в своем Telegram-канале.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. 20 февраля также стало известно, что село Крынки в Херсонской области полностью зачищено от Вооружённых сил Украины.

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Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
26 февраля 2024, 11:47

Фото: сайт Кремля

Город Авдеевка полностью зачищена. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.
Глава региона отметил, что территория города по-прежнему опасна, и говорить о полном разминировании местности рано.

Населенный пункт был взят под контроль ВС РФ 17 февраля, однако в Авдеевке продолжали оставаться бойцы ВСУ. В ходе боев за Авдеевку, украинская армия лишилась почти двух тысяч человек, прежде сообщал министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее Денис Пушилин сообщил о возможном проведении работ по восстановлении Авдеевки. По его словам, город находится возле Донецка, в связи с чем может быть принято решение о его восстановлении.

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Пленные бойцы ВСУ массово отказываются возвращаться на Украину
Балицкий: взятые в плен бойцы ВСУ не хотят возвращаться на Украину
26 февраля 2024, 11:13

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские военные, попавшие в плен к ВС РФ, не хотят попадать в списки на обмен и возвращаться на родину. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Он рассказал, что провел встречу с бойцами ВСУ, которые попали в плен к ВС РФ на Васильевском и Работинском направлениях. Они добровольно сдались, чтобы сохранить свои жизни.

«Пленные ВСУ подтвердили, что не хотят передачи в обменный фонд и просят остаться на территории Российской Федерации. Среди пленных практически не бывает отъявленных нацистов – их уже нет в живых. В большинстве своем солдаты ВСУ сейчас – это обычные молодые парни, пенсионеры, селяне, которых Киев схватил в охапку и бросил в жернова», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что задушевные беседы с пленными не ведутся, однако власти ищут способы, как оставить в России украинских пленных, которые хотят мирно жить и не браться за оружие.

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Пушилин раскрыл новую тактику ВСУ после потери Авдеевки
Пушилин: после потери Авдеевки ВСУ начали бить по Донецку из РСЗО HIMARS
26 февраля 2024, 11:02

Фото: сайт Кремля

После освобождения Авдеевки армией России ВСУ начали использовать западное вооружение для нанесения ударов по Донецку. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Он пояснил, что после освобождения Авдеевки и других населенных пунктов российскими войсками ВСУ физически не могут доставать до Донецка из многих вооружений и артиллерии.

«Но что противник делает сейчас? Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ДНР отметил, что такие удары были нанесены на днях. Под удар попали библиотека, ресторан на набережной, где в момент обстрела проходила свадьба. Тогда ранения получили несколько человек. Также были повреждены многоквартирные дома.

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Контроль над Работино и штурм в Андреевке: последние новости СВО
26 февраля 2024, 09:47

Фото: istock / IherPhoto

Российская армия провела серию атак на Донецком направлении и установила огневой контроль над югом Работино. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, чем обеспокоилось командование ВСУ, читайте в материале «Радио 1».

Херсонское направление


В Крынках российские бойцы продолжают зачищать развалины, зафиксированы взаимные артобстрелы, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». ГУР МО Украины перебросили спецподразделения «Кракен» на подконтрольный ВСУ берег для усиления оборонительных рубежей.


Запорожское направление


На Запорожском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии вновь атаковали на западных и южных окраинах села Работино. В результате наступления, южное направление населенного пункта полностью перешло под контроль российской армии, об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

«Юг Работино перешел под контроль ВС РФ, идут ожесточенные бои, инициатива за российскими военнослужащими», - Пегов.

При этом ВСУ перешли в активную оборону, стремясь вернуть утраченные позиции. Под ударами украинские позиции в Малых Щербаках, Малой Токмачке, Красном и Малиновке. Артиллерия ВСУ работала по ВС РФ в Новопрокоповке и Вербовом.

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Расчёт ЗРК «Бук-М3» уничтожил боевые беспилотники врага на Купянском направлении

Авдеевское направление


ВС РФ продолжают атаковать позиции противника в районе села Ласточкино. Зафиксировано продвижение к Орловке, Северному и Тоненькому. За Авдеевским укрепрайоном практически не осталось оборонительных рубежей ВСУ, что вызывает беспокойство у украинского командования.


Донецкое направление


ВС РФ провели серию атак на северо-восточных окраинах Новомихайловки, у Невельского и в Первомайском, применив средства дальнего поражения. Под ударами позиции противника оказались в Константиновке Парасковьевке, городе Красногоровка, Семёновке, Бердычах и Новосёловке.

Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения атаковали у Андреевки, на высотах северо-западнее Клещеевки и на окраинах Ивановского. Под ударами украинские позиции в Богдановке. Российские – в Бахмуте, Хромовом и Ягодном.

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#россия
#украина
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Военный ВСУ рассказал, как прятался от обстрелов своей же армии в Авдеевке - видео
Украинский военный Дядчук семь дней прятался в Авдеевке из-за обстрелов от ВСУ
26 февраля 2024, 09:23

Фото: istock / Diy1

Младший сержант ВСУ Дмитрий Дядчук, попавший в плен во время освобождения Авдеевки, рассказал, что прятался в разрушенном доме около недели, чтобы не попасть под обстрел ВСУ. Кадры с его рассказом опубликовала пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Военные поделился, что со своим подразделением прибыл в Авдеевку за неделю до штурма ВС РФ.

«Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом, там сидел ждал», — сообщил мужчина.
Он отметил, что у них не было никакой связи и о пути отступления ему не сообщили. Как заявляет Дядчук, он просто хотел выжить, поэтому ожидал, пока не услышал русскую речь. Когда российские бойцы вошли в здание, младший сержант закричал с просьбой не стрелять и взять его в плен.


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