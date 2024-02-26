Богомаз: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

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Украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — сообщил губернатор Брянской области.
По словам Богомаза, беспилотник самолётного типа был ликвидирован над территорией Выгоничского района при помощи сил противовоздушной обороны.
В то же время, в результате недавней атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали двое детей из села Новая Таволжанка. Они получили осколочные ранения и контузию.
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