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Богомаз: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

26 февраля 2024, 19:15
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — сообщил губернатор Брянской области.

По словам Богомаза, беспилотник самолётного типа был ликвидирован над территорией Выгоничского района при помощи сил противовоздушной обороны.


Он также отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

В то же время, в результате недавней атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали двое детей из села Новая Таволжанка. Они получили осколочные ранения и контузию.

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«Отступать было уже некому»: Боец ВСУ рассказал об отступлении из Авдеевки
Пленный боец ВСУ Дядчук рассказал о бегстве из Авдеевки
26 февраля 2024, 19:37

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Сдавший в плен ВС РФ украинский боец Дмитрий Дядчук рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки, ролик с его интервью публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Начался штурм. Всех убили. Когда услышал стрельбу со стороны своего подразделения, забежал в дом и там ждал. У меня не было связи. Никакие пути отступления не были доведены. Я не знал, что делать. Пробыл в разрушенном здании семь дней, пока меня не обнаружили российские военнослужащие», — рассказал Дядчук.

По его словам, Вооружённые силы Украины отступали из Авдеевки хаотично и неорганизованно, поскольку приказ об отходе украинских войск был отдан слишком поздно. Дядчук также отметил, что когда всё же вышел из своего укрытия, то увидел море трупов в украинской военной форме. Пленный боец убеждён, что если бы они получили возможность сдаться в плен России, то сделали бы это.

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#вс рф
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В США раскрыли тактику ВС РФ под Купянском
MWM: ВС РФ уничтожают пехоту и бронетанковые подразделения ВСУ под Купянском
26 февраля 2024, 18:56

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России наносит удары планирующими бомбами по украинским позициям под Купянском. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Военно-воздушные силы России задействовали ударные истребители Су-34 для нанесения высокоточных ударов по украинским пехотным и бронетанковым подразделениям в районе Купянска», — говорится в статье.

При этом уточняется, что использование планирующих бомб наиболее безопасно, чем использование обычных бомб, которые нужно сбрасывать с более близкого расстояния от цели. Таким образом, ВС РФ могут эффективнее поражать цели при уменьшении числа вылетов истребителей.

Автор статьи подчеркивает, что Украина не способна обеспечить необходимую поддержку ВСУ с воздуха, что негативно повлияло на положение украинских военных на поле боя. Также издание утверждает, что российские силы значительно превосходят украинские в артиллерии и баллистических ракетах.

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Украинский беспилотник сбит на подлете к Белгороду
Гладков: на подлете к Белгороду ПВО сбила украинский беспилотник
26 февраля 2024, 18:39

Фото: iStock/rancho_runner

На подлете к Белгороду система ПВО сбила украинский беспилотник. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при украинской атаке никто из местных жителей не пострадал. Также нет разрушений на земле.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли шесть районов региона 60 раз за прошедшие сутки. При этом он отметил, что пострадавших нет.

По словам губернатора, 25 февраля украинские военные атаковали пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, в том числе шесть взрывных устройств с дронов. Также были проведены атаки с использованием 11 дронов. Еще один беспилотник сбили в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной.

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#бпла
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Зеленский подписал закон о демобилизации срочников на Украине
26 февраля 2024, 18:33

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации сочников, которые сразу после прохождения срочной службы в армии были отправлены в зону боевых действий. Об этом пишет местное издание «Страна».
Согласно сообщению, в данном документе не указаны конкретные сроки демобилизации. Указывается только то, что она произойдет по решению президента. При этом, не уточняется, когда такой указ появится.

Ранее в Верховной Раде включили в документ норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.

Уточняется, что речь о тех военных, которые прошли срочную службу и оставили на бессрочную после начала российской специальной военной операции. Тогда это решение вызвало массу протестов среди родственников и самих военных.

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#всу
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Освобождение Авдеевки стало переломным моментом на СВО
Advance: после взятия Авдеевки события на СВО будут развиваться более динамично
26 февраля 2024, 17:33

Фото: iStock/Jakub Laichter

После освобождения Авдеевки российскими силами от ВСУ события в зоне спецоперации будут развиваться более стремительно. Об этом пишет хорватское издание Advance.
«Жестокость боев и отсутствие продвижений на самом деле подтверждают важность взятия Авдеевки, после которого ситуация начнет развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки», — говорится в статье.

При этом подчеркивается, что без поддержки союзников ВСУ не смогут отстаивать свои позиции на линии боевого соприкосновения, так как армия России превосходит украинскую по численности.

Также автор материала подчеркнул, что на еще одно наступление у ВСУ нет ни малейшего шанса, так как позиции российских военных остаются под защитой минных полей, а также других эффективных преград, которые удалось создать еще в 2023 году при подготовке к летнему украинскому контрнаступлению.

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#армия
#армия россии
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Соловьёв опубликовал видео, на котором горит американский танк Abrams
26 февраля 2024, 17:30

Фото: iStock/Zeferli

Российские военные впервые поразили под Авдеевкой американский танк Abrams, кадры с горящей техникой публикует российский журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
По словам Соловьёва, сперва Abrams был подбит при помощи FVP-дрона, а уже потом уже окончательно уничтожила 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада при помощи ручного противотанкового комплекса.

«Горит «Абрамс», хорошо горит», — подписал свой пост журналист.
Напомним, Вооружённые силы Украины оставили Авдеевку 17 февраля по приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сегодня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что «зачистка» Авдеевки завершена, однако, в городе всё ещё могут оставаться заложенные украинцами мины.

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#всу
#вс рф
#танки
#сша
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Медик из Новой Зеландии заявила, что иногда молится о смерти украинских раненых
26 февраля 2024, 17:09

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Военный медик из Новой Зеландии, которая подписала контракт с Минобороны Украины и служит в ВСУ, заявила, что молится о смерти раненых украинских военных из-за невозможности вывести их с линии боевого соприкосновения. Ее слова передает радиостанция RNZ.
Она рассказала, что у ВСУ уже заканчиваются ресурсы и люди. Медики ежедневно сталкиваются с тяжелыми ранениями и операциями по ампутации. По ее словам, сейчас стало сложнее вывозить раненых с поля боевых действий.

«Иногда есть люди, которых мы даже не можем вывезти, в течение двух или четырех дней, (они – ред.) медленно умирают. Я просто молюсь о том, чтобы они умерли, потому что мы не можем ничего поделать», — заключила военный медик.

При этом 25 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за время сво потери ВСУ составили 31 тыс. человек.

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#сво
#всу
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Гладков: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село Колотиловка
26 февраля 2024, 16:51

Фото: iStock/NatureNow

Украинские беспилотники совершили атаку на белгородское село Колотиловка, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет», — прокомментировал случившееся Гладков.

При этом, глава Белгородской области заявил, что после атаки Вооружённых сил Украины оказались повреждены гражданские объекты. Из окон частного жилого дома выбиты стёкла, повреждена кровля. Помимо этого, повреждён некий «инфраструктурный объект связи».

На месте происшествия продолжают свою работу оперативные службы, подчеркнул Гладков.

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#белгород
#вячеслав гладков
#всу
#сво
#атака
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В сеть попало видео с горящим танком Abrams на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении российские военные подбили американский танк M1 Abrams
26 февраля 2024, 16:35

Фото: iStock/dr_evil

Российские силы уничтожили американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении, видео с горящей техникой публикует российский телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
«Горит Абрамс, хорошо горит», — подписал опубликованный видеоролик Соловьёв.

Напомним, российская армия освободила Авдеевку в ночь на 17 февраля. В этот же день главком ВСУ Александр Сырский официально объявил об отходе ВСУ из города, однако, по заявлениям Минобороны РФ, украинцы начали бегство из Авдеевки за сутки до выхода приказа Сырского.

26 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о полной «зачистке» Авдеевки. Однако, он также подчеркнул, что завершении зачистки не означает, что в городе больше нет никаких опасностей.

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