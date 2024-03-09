Над Курском сбили украинский беспилотник

Фото: РИА Новости
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем в Telegram-канале.
Старовойт также напомнил жителям о правилах безопасности: не приближаться к обломкам беспилотников и не прикасаться к ним, так как есть риск их взрыва. При обнаружении обломков необходимо сообщить о находке по телефону 112.
Читайте также:
Гладков: Два БПЛА ВСУ сбили на подлёте к Белгороду
МО: ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Волгоградской областью
Mash: Два украинских БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью
Ювелина Бернст