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Над Курском сбили украинский беспилотник

09 марта 2024, 02:58
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем в Telegram-канале.

Сначала он сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться. Через какое-то время губернатор написал о сбитом ПБЛА в небе над городом. Последствия на земле в настоящее время выясняются.

Старовойт также напомнил жителям о правилах безопасности: не приближаться к обломкам беспилотников и не прикасаться к ним, так как есть риск их взрыва. При обнаружении обломков необходимо сообщить о находке по телефону 112.

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#губернатор
#регион
#бпла
#беспилотник
#пво
#небо
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Трамп внес $91,6 млн залога по делу о клевете против писательницы Кэрролл
09 марта 2024, 03:08

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес залог в размере $91,6 млн для урегулирования иска по делу о клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрроллс. При этом он рассчитывает обжаловать это решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные документы окружного суда Нью-Йорка.
Согласно содержанию документов, суд получил уведомление о внесении платежа и апелляция на решение, обязавшее Трампа выплатить указанную сумму.

В конце января нью-йоркский суд присяжных вынес вердикт, обязавший политика выплатить Кэрролл $83,3 млн, в том числе $7,3 млн в качестве возмещения морального вреда и репутационного ущерба. Накануне судья отклонил просьбу Трампа отложить срок выплаты по иску.

В мае 2023 года жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете.

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#суд
#политика
#выплаты
#присяжные
#писатель
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«Ъ»: 15% россиян принимали карьерные решения под давлением родных
09 марта 2024, 02:24

Фото: РИА Новости/ Сергей Мамонтов

Примерно шестой части россиян пришлось сталкнуться с давлением родных при построения карьеры. Причем у россиян до 35 лет этот показатель выше и составляет почти четверть (24%). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса сервиса SuperJob.
По мере взросления доля тех, кто вынужден в карьерных решениях ориентироваться на семью, снижается. В возрасте 35–44 лет этот показатель составляет 14%, в возрасте старше 45 лет — 13%.

Интерес к мнению окружающих у российских сотрудников сокращается по мере роста их дохода. Так, среди опрошенных с заработком до 50 тыс. руб. в месяц на давление со стороны родственников пожаловались 20%, среди тех, чей доход от работы составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб., таковых уже 15%, при заработке свыше 100 тыс. руб. доля вынужденных считаться с мнением родственников составила 12%.

При этом в ситуациях, когда родственники пытаются навязать карьерные решения, большинство в итоге поступает по-своему (61%). На поводу у близких идут 8%. 26% — ищут компромисс.

Работодатели же, учитывая влияние семьи на сотрудников, часто готовы работать над их лояльностью через соцпакеты и другие, более сложные, инструменты, показало исследование.

В опросе приняли участие 3 тысячи трудоспособных респондентов из всех округов России.

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#исследование
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#работа
#работники
#опрос
#карьера
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Швеция, Канада, Чехия и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России
08 марта 2024, 23:38

Фото: РИА Новости/ Андраник Казарян

Посольства Чехии, Швеции и Южной Кореи, а также правительство Канады призвали своих граждан, находящихся в России проявлять особую осторожность и избегать места массового скопления людей. Ведомства ссылаются на недавнее сообщение посольства Соединенных Штатов о возможных терактах в Москве, передает «Коммерсантъ».
Дипломаты отметили «ухудшение ситуации с безопасностью» в России.

Ранее подобные предупреждения опубликовали США, Великобритания, Германия и Латвия. Американская сторона утверждает, что у нее есть информация о возможных террористических атаках в течение 48 часов в Москве на фоне празднования Международного женского дня.

Российские власти не стали комментировать предупреждения иностранных дипведомств.

А 7 марта Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта в московской синагоге.

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#сша
#фсб
#теракт
#великобритания
#германия
#информация
#латвия
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На 8 марта мужчины стали преподносить более романтичные подарки
08 марта 2024, 19:09

Фото: iStock/ovbelov

Продажи тортов, клубники, конфет, мягких игрушек, вина, шампанского, ювелирных украшений и цветов увеличились по сравнению с прошлым годом. Подарков на весенний праздник мужчины стали дарить больше, подсчитал оператора фискальных данных «Такском». Подробная статистика есть в редакции RT.
К примеру, средний букет цветов в марте 2024 стоит около 1,5 тысяч рублей. Цена по сравнению с прошлым годом выросла на 9%, а продажи на 11%.

Продажи конфет в предпраздничный и праздничные дни по сравнению с такими же днями в прошлом году увеличились на 6%
Покупки тортов на 8 марта выросли на 13%. Аналитики заметили что продажи поднялись у клубники (16%), мягких игрушек (17%), ювелирных украшений (13%). Рост продаж вина и шампанского составил соответственно – 5% и 9%

При этом мужчины меньше стали дарить смартфоны, их продажи по сравнению с прошлогодними праздниками упали на 22%, и шоколад (2%)

Специалисты делали подсчёты на основе анализа более 56 млрд кассовых чеков.

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#8 марта
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«Очень красиво и романтично»: Киркоров рассказал о страстной ночи с Пугачёвой
Киркоров рассказал о страстной ночи с Пугачёвой
08 марта 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Антон Белицкий

Российский артист Филипп Киркоров поделился историей из личной жизни с примадонной Аллой Пугачёвой.
Напомним, Пугачёва и Киркоров были в браке на протяжении девяти лет и развелись в 2005 году. После этого звезда советской и российской эстрады вышла замуж за своего нынешнего супруга комика Максима Галкина*.

«Про семейную жизнь. Лежим мы значит с любимой. Имя на «А» начинается на «А» заканчивается. Занимаемся любовью. Все было очень красиво, так романтично», — рассказал Киркоров, учавствую в съёмках шоу «Что было дальше?».

Артист уточнил, что действие его истории разворачивается в 90-х. В ту ночь он преподнёс своей возлюбленной неожиданный сюрприз — обклеил потолок в спальне фосфорными звёздами. По его словам, декор привёл женщину в восторг.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#алла пугачёва
#певец
#секс
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Телескоп «Джеймс Вебб» обнаружил самую старую мёртвую галактику
CNN: космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил самую старую мертвую галактику
08 марта 2024, 17:45

Фото: iStock/dima_zel

Космический телескоп «Джеймс Вебб» обнаружил самую старую мёртвую галактику, которая уже лишена звездообразования. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на научное исследование.
Отмечается, что найденная галактика существовала, когда Вселенной было порядка 700 миллионов лет, а сейчас ей уже более 13,8 миллиардов лет.

Теперь учёные приступят к изучению этой галактики, а именно будут выяснять, почему процесс появления новых звёзд в ней остановился слишком рано. Исследования возможно позволят получить новые представления о ранней Вселенной и факторах, которые влияют на образование звёзд внутри галактик.

Телескоп «Джеймс Вебб» был отправлен в космическое пространство 25 декабря 2021 года. Его проектированием занимались США, Канада и Евросоюз.

По словам создателей, «Джеймс Вебб» в сто раз дальновиднее известного космического телескопа «Хаббл».

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#космос
#исследование
#наука
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ФОМ: 82% россиян доверяют Владимиру Путину
08 марта 2024, 14:58

Фото: официальный сайт Кремля

Фонд общественного мнения провёл опрос, чтобы выяснить, как россияне оценивают работу президента.
Восемь из десяти респондентов оценили работу главы государства на «хорошо» (83%). Согласно опросу, 82% высказавших своё мнение, доверяют Владимиру Путину в решении сложных вопросов.

7% россиян оценили работу президента как «скорее плохо». 9% от общего числа сообщили, что «скорее не доверяют» российскому президенту.

Такие результаты были опубликованы на сайте Фонда общественного мнения.

Опрос был проведён в 53 субъектах РФ с 1 по 3 марта 2024 года. В нём приняли 1,5 тысячи россиян из разных географических мест. Метод опроса – интервью по месту жительства. Статистическая погрешность составляет 3,6%

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#фонд
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#президент
#опрос
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Охлобыстин высказался об актёрских навыках Никиты Кологривого
08 марта 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский актёр Иван Охлобыстин оценил профессиональные навыки своего коллеги Никиты Кологривого.
Он посмотрел недавно вышедший на экраны фильм «По щучьему велению», в котором играет Кологривый, и заявил, что был приятно удивлён.

«Мне понравилась, как актер Никита Кологривый сыграл Емелю, да и вообще сказка «По щучьему велению» меня приятно удивила. Я и сам люблю сниматься в сказках, потому что это вершина художественного творчества. Ниже идет эпос, потом поэзия, а дальше вся остальная художественная литература. Работать со сказкой – большая честь для меня», — заявил Охлобыстин в беседе с «Петербургским дневником».

Охлобыстин и сам сейчас снимается в сказочном фильме «Письмо деду Морозу». Приключенческий фильм с добавлением графики и анимированных персонажей должен выйти на экраны в новогодние каникулы 2025-2026 годов.

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#актёр
#фильм
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Врач рассказала, какие цветы являются наиболее опасными для аллергиков
Врач Меметова рассказала, какие цветы вызывают аллергию чаще всего
08 марта 2024, 14:34

Фото: iStock/Drazen Zigic

Как известно, большая часть аллергиков жалуется на обострение именно весной. Раздражителями чаще всего является пыльца растений и деревьев, а также цветы.
На какие цветы чаще всего возникает аллергическая реакция рассказала в беседе с RT аллерголог Гульнара Меметова.

Сперва эксперт отметила, что возбудителем аллергии может стать любая часть цветка, однако, чаще всего аллергики всё же страдают от пыльцы растений. Наиболее опасными для них являются астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы.

«У них лёгкая и обильная пыльца, которая быстро поднимается в воздух и оседает на самых разных поверхностях. А вот каллы, лилии и сирень скорее приведут не к аллергической реакции, а к сильной головной боли, так как аромат у них довольно яркий и тяжёлый», — объяснила Меметова.

При этом, из наименее опасных цветов врач перечислила тюльпаны, кустовые розы и нарциссы.

Меметова напомнила, что симптомы аллергии на цветы напоминают простуду. Человек начинает чихать, у него краснеют глаза и болит голова. При первых признаках аллергической реакции Меметова советует изолировать букет, провести влажную уборку, принять душ, а затем обратиться к специалисту, который поможет подобрать правильные медикаменты.

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#аллергия
#цветы
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