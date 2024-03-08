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Гладков: Два БПЛА ВСУ сбили на подлёте к Белгороду

08 марта 2024, 19:09
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Два украинских беспилотника самолётного типа сбили на подлёте к Белгороду, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал о случившемся Гладков.

Он также отметил, что, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.


Ранее Гладков сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Рождественка Грайворонского городского. Два человека погибли, ещё один тяжело ранен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вячеслав гладков
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#всу
#сво
#пво
#бпла
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«Не исключать чего-то – не означает делать это»: Макрон об отправке войск на Украину
Макрон в очередной раз уклончиво ответил на вопрос об отправке войск на Украину
08 марта 2024, 18:28

Фото: iStock/sb2010

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь уклончиво ответил на вопрос об отправке европейских войск на Украину, в эфире BFMTV.
«Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться», — заявил Макрон.

Напомним, в конце февраля французский лидер заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. Тогда он добавил, что такое развитие событий «нельзя исключать».

Макрон также заявил, что победа России в конфликте на Украине угрожает европейской безопасности.

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#франция
#украина
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МВД РФ объявило в розыск украинского военного Родина, виновного в ударе по Лисичанску
МВД объявило в розыск виновного в ударе по Лисичанску военного ВСУ Родина
08 марта 2024, 17:53

Фото: iStock/Dzurag

МВД России объявило в розыск командира третьего дивизиона 107-й реактивной бригады ВСУ Евгения Родина, виновного в ударе по пекарне в Лисичанске. Информация следует из данных розыскной базы ведомства.
Напомним, что 3 февраля украинские войска нанесли удар по пекарне в городе Лисичанск ЛНР. В помещении в этот момент находилось большое количество людей. В результате удара погибли 28 мирных жителей, среди которых один ребёнок.

В базе уточняется, что командир ВСУ разыскивается по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что российские войска активно уничтожают образцы военной техники НАТО в зоне спецоперации, ослабляя тем самым украинскую армию.

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#мвд
#розыск
#всу
#военные
#атака
#лнр
#погибшие
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«Страна.ua»: Киевлянам начали выплачивать по 30 тысяч гривен за мобилизацию
08 марта 2024, 17:19

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Киевские власти начали выплачивать деньги мобилизованные горожанам, об этом сообщает «Страна.ua».
По информации издания, денежные выплаты уже получили 473 киевлянина, которые были мобилизованы после 1 декабря 2023 года. Сообщается, что военнослужащим выплатили по 30 тысяч гривен (примерно 71 тысяча рублей).

Как отметили в Киевской городской государственной администрации, эта денежная выплата является единоразовой. Чтобы получить её, киевлянину необходимо предоставить удостоверение личности и справку из банка, после чего на его счёт будут переведены указанные 30 тысяч гривен.

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#мобилизация
#украина
#киев
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Генерал ВСУ Кривонос: Российские укрепления видно даже из космоса
08 марта 2024, 16:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские укрепления на полях спецоперации в разы превосходя украинские, видно это даже из космоса. С таким заявлением выступил украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
«Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы», — признался Кривонос.

По словам генерала, эта проблема существует на протяжение десятилетий. Однако, командование Вооружённых сил Украины пустило ситуацию на самотёк и упустило то время, за которое укрепления можно было подправить и подготовиться к вооружённому конфликту.

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#вс рф
#всу
#сво
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На украине задержали автобус с 34 уклонистами от мобилизации
08 марта 2024, 16:20

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине в 3 км от границы с Румынией задержали микроавтобус, в котором находились 34 уклониста, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на закарпатского журналиста Виталия Глаголу.
«По его данным (данным Глаголу - ред.), мужчины заплатили по €10 тыс., чтобы выехать за границу таким способом. Организатор тоже задержан», — пишет Telegram-канал издания.
7 марта СМИ опубликовали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Она обратилась к странам Европы и призвала мобилизовать всё необходимое, чтобы помочь Украине, включая новые боеприпасы и дальнобойное оружие. Глава министерства иностранных дел Германии подчеркнула, что не сделать это будет безрассудством.

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#мужчины
#мобилизация
#украина
#граница
#задержание
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Профессор Миршаймер: ВС РФ возьмут под контроль ещё больше территорий Украины
08 марта 2024, 16:14

Фото: iStock/zim286

Российские войска возьмут под свой контроль ещё больше украинских территорий, прежде чем власти западных государств призовут Киев пойти на мирные переговоры с Москвой. Об этом в интервью YouTube-каналу «Daniel Davis/Deep Dive» сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Он отметил, что в настоящее время наблюдается стремительное ухудшение ситуации на фронте, поэтому для Украины существует лишь один возможный выход – переговоры. Американским властям придётся поработать с Киевом, чтобы подтолкнуть его к мирному решению конфликта с Россией, подчеркнул Миршаймер.

Мнение западных властей о том, что дополнительные поставки вооружения Украине позволят исправить положение ВСУ является ошибочным, добавил профессор. По его словам, усиление геополитической напряжённости в регионе можно остановить только дипломатическим путём.

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#украина
#россия
#вс рф
#сша
#конфликт
#сво
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В Белгородской области два человека погибли от атаки дронов-камикадзе
08 марта 2024, 15:55

Фото: iStock/vadimrysev

Атаке трёх украинских дронов-камикадзе подверглась окраина села Рождественка Грайворонского городского округа Бегородской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Погибли два человека.
Третий мужчина оказался тяжело ранен. Машина скорой помощи сразу выехала к пострадавшему, но оперативная обстановка не позволяла выехать ей обратно. Раненого доставили в больницу, как только это стало возможным.

Губернатор уточнил, что от дронов пострадала техника. Оказались повреждены экскаватор и манипулятор.

Ранее 8 марта СМИ писали, что ВСУ, сбросили взрывное устройство с помощью БПЛА на сельскохозяйственное предприятие. Инцидент произошёл в посёлке Маслова Пристань Белгородской области. Пострадавших не было. От взрыва пострадало кровельное покрытие на крыше предприятия.

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#губернатор
#бпла
#всу
#взрывчатка
#белгород
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Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении
08 марта 2024, 15:45

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные нанесли удар при помощи РСЗО «Торнадо-Г» по позициям ВСУ на Купянском направлении, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Средствами артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов были вскрыты командные пункты и узлы связи украинских националистов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что полученная информация о расположении украинских позиций была оперативно передана расчетам РСЗО «Торнадо-Г», после чего Вооружённые силы РФ нанесли точный удар по вражеским объектам.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что за минувшую неделю российские системы ПВО уничтожили 796 украинских беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#минобороны рф
#всу
#сво
#рсзо
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Украинские пограничники прикрыли канал перправки мужчин за рубеж
08 марта 2024, 15:25

Фото: iStock/Tomas Ragina

Два украинских «бизнесмена» за 12 тысяч долларов предлагали избежать мобилизации, уехав за границу, сообщает РИА «Новости».
На Украине продолжается борьба с уклонением от военной службы во время военного положения, которое было введено Владимиром Зеленским 24 февраля 2022 года. 8 марта государственной пограничной службой Украины были задержаны два жителя Кривого Рога, подозреваемых в организации нелегальной переправки военнообязанных через границу. Их деятельность обнаружена благодаря оперативным действиям правоохранительных органов.

По сообщению госпогранслужбы, двое мужчин предлагали избежать мобилизации и отправиться за границу, обещая надежность и секретность. За свои услуги они брали плату в размере 12 тысяч долларов за человека. Деньги нужно было заплатить перед выездом, а встреча с потенциальными клиентами проходила в кальянной.

В результате обыска у задержанных были изъяты вещественные доказательства, а также автомобиль BMW X5, которым один из организаторов передвигался. Сейчас следователи собирают все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела против подозреваемых. Если будет доказана их причастность к нелегальной переправке военнообязанных, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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#мобилизация
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#суд
#граница
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