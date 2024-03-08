Гладков: Два БПЛА ВСУ сбили на подлёте к Белгороду

Фото: iStock/aapsky
Два украинских беспилотника самолётного типа сбили на подлёте к Белгороду, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал о случившемся Гладков.
Он также отметил, что, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.
Читайте также:
Российские средства ПВО уничтожили почти 800 украинских беспилотников за неделю
Гладков: Два беспилотника сбили в Белгородской области
МО: ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Волгоградской областью
Евгения Парфентьева