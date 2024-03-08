МО: ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Волгоградской областью

Фото: iStock/NatureNow
Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в небе над Волгоградской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что атака ВСУ была пресечена силами дежурных сил противовоздушной обороны. В результате, в небе над Волгоградской областью были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата.
Читайте также:
Минобороны РФ: В Брянской области сбит беспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Воронежской области
Украинский беспилотник атаковал село Крупец в Курской области
Евгения Парфентьева