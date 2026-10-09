Приставы будут активнее взыскивать долги с россиян
К 2029 году доходы от исполнительского сбора в федеральный бюджет увеличатся почти вдвое и составят 152 миллиарда рублей. В 2027 году они вырастут на 14% и достигнут 117 миллиардов, а в 2028 году — 133,1 миллиарда рублей. Соответствующая информация следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027–2029 годы, пишут «Известия».
В текущем году прогнозируется поступление доходов в размере 103 миллиардов рублей. Власти ожидают роста числа дел, рассматриваемых судебными приставами, и повышения эффективности взыскания задолженностей.
Исполнительский сбор представляет собой дополнительный штраф за неуплату задолженности в установленные сроки. С этого года его величина была увеличена с 7 до 12 процентов от суммы взыскания. За период с января по август 2026 года в производстве судебных приставов находилось более 97 миллионов дел, а поступления от сбора составили 68 миллиардов рублей.
Эксперты отмечают, что рост числа дел связан с увеличением стоимости кредитов, накоплением долгов после активного кредитования в 2023-2024 годах и внедрением цифровых технологий в работу Федеральной службы судебных приставов.
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