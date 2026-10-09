Приставы будут активнее взыскивать долги с россиян

09 октября 2026, 10:44

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

К 2029 году доходы от исполнительского сбора в федеральный бюджет увеличатся почти вдвое и составят 152 миллиарда рублей. В 2027 году они вырастут на 14% и достигнут 117 миллиардов, а в 2028 году — 133,1 миллиарда рублей. Соответствующая информация следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027–2029 годы, пишут «Известия».