Стало известно, какие продукты стали популярнее у россиян осенью

09 октября 2026, 11:10

Спрос на тыкву вырос в 14,6 раза, а на сытные круассаны — на 55%

Фото: istockphoto / Choreograph (Konstantin Yuganov)

С наступлением осенней прохлады россияне стали чаще заказывать выпечку, цитрусовые и согревающие напитки. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на аналитику сервиса доставки «Самокат».