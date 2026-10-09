Стало известно, какие продукты стали популярнее у россиян осенью
С наступлением осенней прохлады россияне стали чаще заказывать выпечку, цитрусовые и согревающие напитки. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на аналитику сервиса доставки «Самокат».
По сравнению с августом заказы булочек без начинки выросли на 38%, сдобы со сладким наполнением — на 34%, а сладких круассанов — на 31%. Еще заметнее увеличился спрос на сытную выпечку: круассаны с несладкими начинками стали заказывать на 55% чаще. Кроме того, заказы свежих тортов выросли на 61%.
В сентябре россияне также стали активнее покупать цитрусовые. Спрос на мандарины увеличился в 2,7 раза, на апельсины — на 68%, а на лимоны — на 37%. Заказы гранатов выросли в 5,4 раза, а корня имбиря — в 4,2 раза.
На смену летним напиткам пришел чай. В сентябре его заказывали на 22% чаще, чем месяцем ранее. Особенно вырос интерес к черному чаю с добавками — на 58%. Классический черный чай без добавок стали выбирать на 21% чаще.
Среди пакетированного чая популярнее стали варианты с бергамотом, спрос на которые вырос на 30%, и цветочно-травяными вкусами — на 29%. В категории зеленого чая лидировали цветочно-травяные сочетания: заказы увеличились на 23%.
Самым заметным сезонным продуктом стала тыква: в сентябре ее заказывали в 14,6 раза чаще, чем в августе. Также вырос спрос на осенние фрукты. Заказы груш увеличились на 81%, слив — на 74%, винограда — на 67%, а яблок — на 50%.
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