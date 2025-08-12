В ДК «Победа» в Раменском отпразднуют Яблочный спас
Во дворце культуры «Победа» жители и гости посёлка Удельная отпразднуют Яблочный спас. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
В программе – песни, танцы, игры и традиционные яблочные угощения. Украшением праздника станет выступление хора «Русская песня». Завершится празднование семейным чаепитием на свежем воздухе.
«Организаторы приглашают желающих принять участие в подготовке праздника. Жители могут принести яблоки нового урожая, оставив их на охране ДК «Победа», поделиться домашней выпечкой и угощениями, приготовленными по семейным рецептам», – отметили в администрации.
Мероприятие бесплатное, оно рассчитано на посетителей всех возрастов. Праздник начнётся 20 августа в 18 часов на площади учреждения по адресу: улица Солнечная, 35.