В ДК «Победа» в Раменском отпразднуют Яблочный спас

12 августа 2025, 17:12

Фото: пресс-служба ДК «Победа»

Во дворце культуры «Победа» жители и гости посёлка Удельная отпразднуют Яблочный спас. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





В программе – песни, танцы, игры и традиционные яблочные угощения. Украшением праздника станет выступление хора «Русская песня». Завершится празднование семейным чаепитием на свежем воздухе.

«Организаторы приглашают желающих принять участие в подготовке праздника. Жители могут принести яблоки нового урожая, оставив их на охране ДК «Победа», поделиться домашней выпечкой и угощениями, приготовленными по семейным рецептам», – отметили в администрации.