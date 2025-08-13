Гостей фолк-фестиваля в Раменском ждут мастер-классы и народная дискотека

13 августа 2025, 16:36

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Фестиваль «По тропинкам народных обычаев» состоится в субботу, 16 августа в Раменском городском парке, для взрослых и маленьких гостей праздника подготовили насыщенную развлекательную программу. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Фестивальные мероприятия будут проходить в амфитеатре парка, на площадке «Лира», на баскетбольной площадке и в творческой мастерской.





«В амфитеатре откроется тематическая фотозона «Колорит души русской» и будет развёрнута выставка фотографий «Национальные костюмы народов России», — отмечается в сообщении.