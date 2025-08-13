Гостей фолк-фестиваля в Раменском ждут мастер-классы и народная дискотека
Фестиваль «По тропинкам народных обычаев» состоится в субботу, 16 августа в Раменском городском парке, для взрослых и маленьких гостей праздника подготовили насыщенную развлекательную программу. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Фестивальные мероприятия будут проходить в амфитеатре парка, на площадке «Лира», на баскетбольной площадке и в творческой мастерской.
«В амфитеатре откроется тематическая фотозона «Колорит души русской» и будет развёрнута выставка фотографий «Национальные костюмы народов России», — отмечается в сообщении.На площадке «Лира» в 14:00 начнёт работать самоварная станция «Чай да баранки!», с 15:00 до 16:00 будет проходить концерт коллектива «Камертон» под названием «Лейся песня раздольная», с 16:00 до 17:00 — анимационная программа для детей «Любава против Бабы Яги», а в 17:00 стартует русская народная дискотека «Звук родной земли!».
В творческой мастерской в 11:00 запланирован мастер-класс по бумажной аппликации «Балалайка», в 12:00 и в 14:00 начнутся мастер-классы по росписи гипсовых фигурок «По мотивам русских народных сказок». В программе также мастер-классы по росписи жостовских подносов и созданию тряпичных кукол.
Кроме того, для любителей спортивного отдыха на Баскетбольной площадке проведут открытое занятие «Гимнастика Берегини», а также организуют народные игры.