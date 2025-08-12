В Подольске впервые проведут концерт проекта «Путь Чайковского»

12 августа 2025, 19:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подольске 15 августа впервые состоится концерт проекта «Путь Чайковского». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Концерты проходят в рамках масштабного проекта, художественным руководителем которого является Юрий Башмет, в местах, связанных с жизнью и творчеством великого композитора. Это Клин, Алапаевск, Воткинск, Санкт-Петербург, а также Владимирская, Тамбовская области и другие места.



«В усадьбе Плещеево в Подольске перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов – скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, гобоист Фёдор Освер и трубач Семён Соломатников. Вместе с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Башмета они исполнят музыку Петра Ильича Чайковского», – отметили в министерстве.