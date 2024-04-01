Над Подмосковьем в ближайшие часы прогремит гроза

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В Московской области в ближайшие часы ожидается гроза. Об этом предупредили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«По прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в ближайшие один – два часа в Московской области местами ожидаются дождь, гроза и ветер до 15 м/с. Прогноз сохранится и для первой половины ночи на 2 апреля», – заявили в ведомстве ТАСС.Спасатели посоветовали жителям по возможности оставаться дома, а тем, кто оказался на улице, – обходить рекламные щиты и слабо закреплённые конструкции.
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