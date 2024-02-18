Над Воронежем сбили украинский беспилотник

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Украинский беспилотник уничтожили над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее Воронежская область была атакована беспилотниками в ночь на 17 февраля. Над регионом были сбиты четыре БПЛА. При этом никто не пострадал.
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Ювелина Бернст