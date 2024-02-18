Над Воронежем сбили украинский беспилотник

Американская компания Mondelez, производитель Oreo, «Барни», Alpen Gold и Milka, поменяло руководство своего бизнеса в России после корпоративного бойкота из-за продолжения своей деятельности в стране. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на внутренние документы.