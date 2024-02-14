Беспилотник ВСУ атаковал нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области

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Украинская сторона предприняла попытку атаковать с помощью беспилотника нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области, но был сбит системой противовоздушной обороны. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, система ПВО сбила украинский беспилотник над городом Семилуки примерно в 02.00 14 февраля. Дрон UJ-22 Airborne украинской UKRJET имел длину 3,3 м и ширину – 4,6 м. Он переносил 3,5 кг взрывчатки.
По предварительным данным, беспилотник запустили с севера Сумской области Украины, из района Ворожбы. При вражеской атаке никто не пострадал. Последствия на земле в настоящее время уточняются.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что всего девять украинских беспилотников были перехвачены минувшей ночью над Белгородской и Воронежской областями, а также над Чёрным морем.
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По предварительным данным, беспилотник запустили с севера Сумской области Украины, из района Ворожбы. При вражеской атаке никто не пострадал. Последствия на земле в настоящее время уточняются.
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Элина Позднякова