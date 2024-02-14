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Беспилотник ВСУ атаковал нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области

14 февраля 2024, 12:05
Фото: iStock/Mevlut INAN

Фото: iStock/Mevlut INAN

Украинская сторона предприняла попытку атаковать с помощью беспилотника нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области, но был сбит системой противовоздушной обороны. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, система ПВО сбила украинский беспилотник над городом Семилуки примерно в 02.00 14 февраля. Дрон UJ-22 Airborne украинской UKRJET имел длину 3,3 м и ширину – 4,6 м. Он переносил 3,5 кг взрывчатки.

По предварительным данным, беспилотник запустили с севера Сумской области Украины, из района Ворожбы. При вражеской атаке никто не пострадал. Последствия на земле в настоящее время уточняются.


Ранее в Минобороны РФ заявили, что всего девять украинских беспилотников были перехвачены минувшей ночью над Белгородской и Воронежской областями, а также над Чёрным морем.

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#пво
#минобороны рф
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Сырский направил солдат ВСУ в «мясные штурмы» на Лиманском направлении
Военкор Руденко: Сырский просто подарок для России
14 февраля 2024, 11:44

Фото: iStock/Jakub Laichter

Новый главком ВСУ Александр Сырский является подарком для России. Такое мнение выразил военные репортер ВГТРК Андрей Руденко.
Он объяснил, что накануне бойцы ВСУ попытались организовать наступление на Лиманском направлении, не имея особой поддержки.

«Наступательные действия, они же в простонародье зовутся «мясные штурмы», хохлы осуществляли по трем направлениям: Ямполь,Терны, Торское. Наша артиллерия размотала противника на подходах», — написал Руденко в своем Telegram-канале.

Ранее другой военкор Александр Коц заявлял, что Сырский уже полностью оправдал свое прозвище «Генерал 200». Такое мнение он выразил после того, как ВС РФ нанесли мощный удар по полигону Селидово, где ВСУ понесли огромные потери.

Напомним, накануне стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ. В момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку.

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#учения
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#вс рф
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Бесплатную юридическую помощь в Подмосковье за год получили 420 участников СВО
14 февраля 2024, 11:21

Фото: Istockphoto / scyther5

Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь в Государственном юридическом бюро Московской области. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Эта одна из многочисленных мер поддержки, которая действует на территории Подмосковья для наших героев и их родных. За прошлый год за бесплатной юридической помощью обратились 420 участников СВО и членов их семей. Как правила, вопросы были связаны с оформлением льгот, компенсаций и выплат», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Он добавил, что на специальной карте можно найти адреса центров помощи.

Много полезной информации содержится и на портале Минюста России ВПРАВЕ.РФ.

Брынцалов также привёл график приёма мобильного офиса «Юрмобиль».

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ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ под Донецком
14 февраля 2024, 11:18

Фото: iStock/zabelin

Российские военные установили огневой контроль над одной из основных дорог снабжения ВСУ под Донецком. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Главная артерия, по которой шло снабжение ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) под Донецком сейчас находится под огневым контролем наших сил», - передает ТАСС слова Климаковского.
Ранее в Минобороны также заявляли, что российские военные атаковали по тыловым позициям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Уточняется, что с помощью ракетных ударов были уничтожены украинские укрепления и склад боеприпасов. По данным Минобороны, изначально цели обнаружила воздушная разведка. ВС РФ засекли регулярные передвижения живой силы и техники украинских войск, включая большое количество грузовиков. Затем бойцы передали данные товарищам для организации атаки.


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Главком ВСУ Сырский подтвердил провал контрнаступления Украины
Коротченко: Главком ВСУ подтвердил провал контрнаступления Украины
14 февраля 2024, 11:07

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что слова главкома ВС Украины Александра Сырского о переходе украинской стороны к обороне подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Главком ВСУ в интервью телеканалу ZDF ранее заявлял, что украинская армия перешла от наступательных действий к оборонительным.

«Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда контрнаступление ВСУ полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих. Новый главком анонсировал, что Украина больше не будет наступать, по крайней мере, в данный момент, поскольку главная цель – это удержать позиции», — цитирует агентство слова собеседника.

Коротченко добавил, что заявление Сырского демонстрирует реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения, подтверждая, что стратегическая инициатива перешла к российской стороне.

Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.

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#контрнаступление
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Продвижение под Часов Яром и удар «Искандерами» по Селидово: последние новости СВО
Главное об СВО за сутки
14 февраля 2024, 10:38

Фото: istock / IherPhoto

Российские ракетчики нанесли мощный удар по местам выгрузки личного состава ВСУ в Селидово на Авдеевском направлении. О том, каких еще успехов удалось достичь ВС РФ на линии фронта, и на каком направлении ВСУ испытывают сложности с боеприпасами, читайте в материале «Радио 1».

Авдеевское направление


ВС РФ провели серию наступательных действий на юге в районе населенного пункта Опытное, активно применяя фугасные авиабомбы и задействуя артиллерию, уничтожено несколько единиц западной техники ВСУ.

Кроме того, российские ракетчики нанесли удар «Искандерами» по пунктам выгрузки личного состава ВСУ в населенном пункте Селидово. Информацию об атаке подтвердил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Селидово. Прилеты были», — сообщил он.

Мосийчук добавил, что в результате ударов ранения получили украинские военные, однако количество пострадавших не привел.
Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале рассказал, что личный состав ВСУ, по которому был нанесен удар, оказался резервом, направленным для переброски в Авдеевку.

«По полигону в Селидово Армия России действительно попала качественно. Сложно мне лично представить уничтожение трех полнокровных батальонов одним ударом, но судя по тяжелой реакции пропагандистских ресурсов киевского режима потери у противника действительно серьезные. И да, это был резерв ВСУ, который планировали перебросить в Авдеевку», - Поддубный.

Американский блогер опубликовал первые снимки поврежденных HIMARS
Американский блогер опубликовал первые снимки поврежденных HIMARS

Бахмутское направление


ВС РФ продвинулись со стороны Хромового и штурмуют украинские позиции в районе Богдановки, применяя артиллерийские установки и БМП (боевая машина пехоты-прим.ред). Продвижение зафиксировано по трассе О0506 (дорога на Часов Яр). ВСУ сосредотачивают живую силу и технику в районе Краматорска, включая два десятка танков, самоходные артиллерийские установки и БМП.

Запорожское направление


ВС РФ атаковали позиции ВСУ со стороны Новопокровки и западнее от села Работино, в результате чего, из ПТРК (противотанковый ракетный комплекс – прим.ред) был уничтожен военный вертолёт ВСУ.

Донецкое направление


Под обстрелами украинские позиции в Малых Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке, Красном и Малиновке, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Российские силы заблокировали укрепрайоны ВСУ на южных окраинах Георгиевки. Восточная часть Новомихайловки перешла под огневой контроль ВС РФ. ВСУ атакуют российские позиции в Марьинке и Донецке

Херсонское направление


Российские бойцы создают трудности ВСУ в районе Крынок: лодки противника топятся российскими дронами, в связи с чем украинские силы испытывают трудности с обеспечением продуктами и боеприпасами.
#армия россии
#всу
#вс рф
#удар
#сводкасво
#украина
#россия
#ракетный удар
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Российский удар превратил украинский полигон Селидово в ад для ВСУ - Коц
Военкор Коц: Полигон в Селидово превратился в мясорубку после удара ВС РФ
14 февраля 2024, 10:19

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Украинский полигон в Селидово, расположенном в недалеко от Авдеевки, превратился в мясорубку. Об этом пишет военкор Александр Коц.
Напомним, накануне стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ. В момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку.

По его словам, армия России нанесла удар по полигону баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М». Военкор пояснил, что такой боеприпас является смертным приговором для не укрытой в помещении живой силы. Он пояснил, что каждая боеголовка имеет 54 осколочных боевых элементов неконтактного подрыва. Они срабатывают на высоте около 10 метров над поверхностью земли.

«Осколки летят вертикально вниз, что позволяет поразить пехоту даже в глубоких траншеях. Одна ракета в кассетном исполнении накрывает площадь около 15 тысяч квадратных метров, или два футбольных поля. Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», - написал Коц в своем Telegram-канале.

Таким образом, военкор делает вывод, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже полностью оправдал свое прозвище «Генерал 200».

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#армия
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#армия россии
#всу
#вс рф
#удар
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Стало известно о бегстве колумбийских наемников с позиций ВСУ
AP: колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ, чтобы спасти свои жизни
14 февраля 2024, 07:23

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Воюющие на стороне ВСУ колумбийские наемники сбежали с поля боя, опасаясь российских дронов. Об этом рассказал 32-летний наемник с позывным Чечо изданию Associated Press.

Он рассказал, что их группа подверглась массированной атаке российских беспилотных летальных аппаратов, от которых было «некуда спрятаться». Колумбиец признался, что он вместе с сослуживцами приняли решение бежать, чтобы сохранить свою жизнь. Помимо этого, Чечо поделился, что он спасал напарника, который получил осколочное ранение челюсти.

«Я думал, что умру», — добавил колумбиец.
Ранее стало известно, что Киев начал вербовать латиноамериканцев в ВСУ, заманивая деньгами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#жизнь
#всу
#ранение
#наемники
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Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью, ранена женщина
Гладков: В результате работы ПВО пострадала женщина в Валуйском округе
14 февраля 2024, 07:01

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов

Система противовоздушной обороны сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность. В результате пострадала и была госпитализирована одна женщина в Валуйском округе. Об этом сообщил во «ВКонтакте» белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков на своей странице в соцсети.

Ночью в Белгородской области (как и в соседней Курской) объявлялась ракетная опасность. Власти просили жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белгород
#курская область
#вячеслав гладков
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Минобороны заявило об ударе артиллеристов по тыловому району ВСУ
Минобороны: российские артиллеристы ударили по тылу ВСУ на Купянском направлении
14 февраля 2024, 07:01

Фото: istock / Sergii Tverdokhlibov

Российские военные атаковали по тыловым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом информирует Министерство обороны РФ, пишет РИА Новости.

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что с помощью ракетных ударов были уничтожены украинские укрепления и склад боеприпасов. По данным Минобороны, изначально цели обнаружила воздушная разведка. ВС РФ засекли регулярные передвижения живой силы и техники украинских войск, включая большое количество грузовиков. Затем бойцы передали данные товарищам для организации атаки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО над регионом, ранена женщина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#военные
#всу
#вс рф
#минобороны
#удар
#разведка
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