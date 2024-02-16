Богомаз: Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

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В небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — сообщил Богомаз.
По его словам, дрон-разведчик самолётного типа ликвидировали Унечским районом при помощи российский сил противовоздушной обороны.
Напомним, днём 15 февраля украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду. ВСУ выпустили 14 реактивных снарядов по мирному российскому городу. В настоящий момент известно о восьми погибших, ещё десятки человек пострадали.
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