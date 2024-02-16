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Богомаз: Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

16 февраля 2024, 19:51
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — сообщил Богомаз.

По его словам, дрон-разведчик самолётного типа ликвидировали Унечским районом при помощи российский сил противовоздушной обороны.


Богомаз заявил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия продолжают свою работу оперативные службы.

Напомним, днём 15 февраля украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду. ВСУ выпустили 14 реактивных снарядов по мирному российскому городу. В настоящий момент известно о восьми погибших, ещё десятки человек пострадали.

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Berliner Zeitung: Европе придётся удвоить военную помощь ВСУ без поддержки США
16 февраля 2024, 20:45

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Европейским союзникам Киева придётся в два раза удвоить военную помощь ВСУ без поддержки США, об этом пишет Berliner Zeitung.
«Европе придётся удвоить свою нынешнюю военную помощь, если Соединённые Штаты не предоставят дополнительную помощь», — прокомментировал ситуацию руководитель группы Кильского институте мировой экономики по отслеживанию поддержки Украины Кристоф Требеш.

Ранее в американском Конгрессе подготовили новый законопроект, который предполагает помощь Вооружённым силам Украины. Помимо средств на защиту границы Соединённых Штатов, авторы проекта предлагают выделить 66,32 миллиарда долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.

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#украина
#всу
#сво
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Россия и Украина произвели обмен телами военных
Депутат Госдумы Саралиев: Россия и Украина обменялись телами военных
16 февраля 2024, 20:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Россия и Украина произвели обмен телами бойцов ВС РФ и ВСУ. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, чьи слова приводит издание РБК.
Он отметил, что российская сторона отдала Украине останки 61 военного. При этом, по данным издания, Украина уведомила о возвращении 58 тел.

Напомним, что ранее, 8 февраля, обмен военнопленными был осуществлён по результатам договорённости между Москвой и Киевом. Тогда на родину вернулись 100 российских военных. Ещё ранее, 31 января, в Россию вернулись 195 солдат.

Также отмечается, что родственники российских военных, попавших в украинский плен, отправляют огромное количество обращений по данной ситуации.

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#россия
#украина
#военные
#вс рф
#всу
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В США назвали одну из главных ошибок ВСУ на полях СВО
BI: ВСУ выводят артиллеристские установки из строя, агрессивно используя их
16 февраля 2024, 19:41

Фото: iStock/NiseriN

Украинские военные слишком агрессивно используют артиллеристские установки, тем самым выводя их из строя, об этом пишет Buisness Insider.
«Агрессивное расходование боеприпасов украинскими военными создало больше проблем, чем просто нехватка снарядов», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Как отметили в BI, Вооружённые силы Украины используют артиллеристские установки гораздо чаще, чем это необходимо. При этом, сейчас у украинской армии нет ни необходимых запчастей на замену, ни ресурсов, чтобы их приобрести. Изношенное оружие просто выходит из строя.

К тому же, отметил журналист, беспочвенная стрельба вызывает и дефицит снарядов, которых у ВСУ итак совсем мало.

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#всу
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#снаряд
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Поэт Артис: «Я уходил на спецоперацию, чтобы выжить»
16 февраля 2024, 19:27

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Поэт и писатель Дмитрий Артис, принявший участие в спецоперации и ставший командиром боевой группы в штурмовом подразделении, поделился, почему решил пойти на фронт.
«Это внутренняя потребность быть там, где нужен больше всего. Где можешь принести пользу. Высокопарно звучит. Но это свойство характера. На уровне инстинкта выживания. Я уходил на спецоперацию, чтобы выжить. Чтобы выжили мои близкие друзья и родные люди. Я сражался за право жить. Ничего необычного», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Артис.

Отмечается, что на фронте, в перерывах между боями, он написал книгу «Дневник добровольца», которую опубликовали в конце прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ 21 февраля пройдут мероприятия в честь Международного дня родного языка.

«В Международный день родного языка, одна из площадок Музейного города ВДНХ – Музей славянской письменности «Слово» – подготовила тематическую программу, посвященную истории и развитию славянской письменности», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы выставки.

А в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» Талдомского городского округа 17 февраля пройдёт фестиваль культуры народов Крайнего Севера «Зов холода».

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#спецоперация
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Россия потратила на спецоперацию 221 млрд долларов, утверждают в Пентагоне
16 февраля 2024, 18:58

Фото: iStock/icholakov

Россия якобы потратила 211 миллиардов долларов на проведение спецоперации на Украине. Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона, выступая на брифинге для журналистов.
Также она отметила, что Россия недополучит 1,3 триллиона долларов по результатам украинского конфликта. Представительница Пентагона подчеркнула, что говорит о недополученной экономической выгоде, рассчитанной до 2026 года.

Эксперт подчеркнула, что названная сумма якобы была потрачена Россией на оснащение российской армии, её развёртывание и поддержание операций на Украине.

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#россия
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#сша
#финансирование
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Пушилин: четыре мирных жителя ранены в результате обстрелов ДНР
16 февраля 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Четыре мирных жителя пострадали в результате украинских обстрелов нескольких городов в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Четыре мирных жителя региона сегодня получили ранения различной степени тяжести. В Кировском районе столицы Республики ранена женщина 1985 года рождения. В Горловке пострадал пожилой мужчина 1929 года рождения. В Ясиноватой ранены женщины 1989 и 1967 года рождения», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под огонь украинских боевиков попали Донецк, Горловка и Ясиноватая. В результате атаки повреждены десять жилых домов, а также один объект гражданской инфраструктуры в Донецке.

По словам Пушилина, ВСУ выпустили по территории ДНР 41 боеприпас, использовалась артиллерия, в том числе и кассетная.

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#пушилин
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В Пентагоне заявили, что Авдеевка является предвестником новых поражений ВСУ
16 февраля 2024, 18:36

Фото: iStock/icholakov

В США фиксируют, что у ВСУ имеется дефицит боеприпасов и других критических ресурсов, а Авдеевка может стать предвестником новых потерь для Украины в отсутствии американской помощи. Такое заявление сделала высокопоставленная представительница Пентагона.
«Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. Будем много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы», - сказала представительница Пентагона.

По ее словам, ставки очень высоки. Союзники США также знают, что без дополнительной помощи Украина не сможет выстоять в конфликте.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия готовит очередной пакет военной помощи для Украины, его стоимость оценивается в 1,1 миллиарда евро.

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#сша
#украина
#боеприпасы
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Красноярский депутат собрался на СВО после нелестных высказываний о контрактниках
Красноярский депутат Дюков отправится на СВО после высказываний о контрактниках
16 февраля 2024, 18:14

Фото: iStock/scaliger

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, который ранее нелестно отозвался о военнослужащих по контракту в зоне спецоперации, решил добровольно отправиться на СВО.
Ранее Дюков во время заседания комиссии по местному самоуправлению заявил, что контракт с Минобороны РФ заключают «в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее». Позже он извинился за свои слова.

После этого депутат опубликовал в своем аккаунте «ВКонтакте» заявление на имя председателя горсовета, где просит освободить его от полномочий в связи с убытием в зоне спецоперации.

«В связи с моим убытием в зону проведения специальной военной операции на неопределенный срок прошу освободить меня от полномочий председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Красноярского городского Совета депутатов», - говорится в заявлении.

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Бывший главком НАТО Ставридис заявил, что Киев падёт без помощи США
16 февраля 2024, 17:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Украине проиграет, если Соединённые Штаты не возобновят помощь ВСУ, с таким заявлением выступил ывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.
«Сейчас наступил опасный момент. Если Америка бросит его (президента Украины Владимира Зеленского), его страна обречена», — прокомментировал ситуацию Ставридис.

Бывший главнокомандующий Североатлантического альянса также высказался о мобилизации на Украине. По его мнению, проведение мобилизационных мероприятий необходимо для дальнейшего функционирования армии. Он также указал на то, что президент Зеленский колеблется и не хочет принимать это решение, однако, сделать ему это всё же скоро придётся.

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#всу
#сво
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