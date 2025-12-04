Достижения.рф

«Надеюсь на лучшее»: Митрошина раскрыла, какое желание загадала на Новый год

Блогер Митрошина призналась, что хочет вернуться к нормальной жизни
Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Блогер Александра Митрошина заявила, что мечтает вернуться к нормальной жизни и продолжить вести свой блог.



Ранее корреспондент «Известий» сообщил, что Тверской суд Москвы продлил Митрошиной срок домашнего ареста на шесть месяцев — до 1 мая 2026 года. Защита просила избрать для неё запрет определенных действий, ссылаясь на то, что девушке нужно работать и платить деньги сотрудникам.

По данным издания, Митрошина частично признала вину о легализации денежных средств, допустив, что деньги, потраченные на покупку квартир, были получены с налоговой оптимизации.

В разговоре с «Москвой 24» блогер отметила, что загадала на Новый год возвращение к нормальной жизни и надеется на чудо.

«По процессу просто надеюсь на лучшее», — добавила девушка.

Напомним, Митрошину задержали в марте 2025 года в Краснодарском крае по делу о легализации денежных средств.

