«Надеюсь на лучшее»: Митрошина раскрыла, какое желание загадала на Новый год

04 декабря 2025, 16:48

Блогер Митрошина призналась, что хочет вернуться к нормальной жизни

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Блогер Александра Митрошина заявила, что мечтает вернуться к нормальной жизни и продолжить вести свой блог.





Ранее корреспондент «Известий» сообщил, что Тверской суд Москвы продлил Митрошиной срок домашнего ареста на шесть месяцев — до 1 мая 2026 года. Защита просила избрать для неё запрет определенных действий, ссылаясь на то, что девушке нужно работать и платить деньги сотрудникам.



По данным издания, Митрошина частично признала вину о легализации денежных средств, допустив, что деньги, потраченные на покупку квартир, были получены с налоговой оптимизации.



В разговоре с «Москвой 24» блогер отметила, что загадала на Новый год возвращение к нормальной жизни и надеется на чудо.





«По процессу просто надеюсь на лучшее», — добавила девушка.